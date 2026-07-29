La Casa del Dragón 3x06: ¿Está muerto realmente... ((SPOILER))?

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Nadie está a salvo de morir en La Casa del Dragón. La temporada 3 de la serie continúa dejando regueros de sangre y muerte en cada uno de sus episodios, y el sexto capítulo también parece haberse cobrado la vida de un importante personaje. Pero... ¿está realmente muerto?

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El inicio de la temporada 3 de La Casa del Dragón mostró cómo Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) llegaba a discrepar duramente con la reina Rhaenyra (Emma D'Arcy) por negarse a legitimar a sus hijos. Tras la confrontación, la Serpiente Marina se aparta temporalmente de sus responsabilidades en Desembarco del Rey para volver a su feudo a restaurar el orden perdido en la batalla.

Su hijo Alyn (Abubakar Salim) lo encuentra en el bosque, donde está eliminando a varios miembros de la Triarquía, los, en apariencia, responsables de los ataques contra Marcaderiva. Alyn le recuerda que debe regresar a Desembarco del Rey y, aunque Corlys se muestra reacio a hacerlo al principio, en los últimos instantes del episodio parece que podría haber cambiado de parecer.

La última escena del capítulo muestra a Velaryon dirigiéndose a sus hombres y les dice: "Habéis luchado como tiburones, veloces e infatigables. Hemos arrollado al enemigo y cantado victoria, pero ahora vuestras espadas hacen falta en la ciudad". Es justo en ese instante, mientras Corlys contempla los cuerpos colgados, cuando Bold Jon Roxton (Joplin Sibtain), el hombre de confianza de Lord Ormund Hightower (James Norton), irrumpe a su espalda al frente de un grupo de soldados.

¿MUERE CORLYS AL FINAL DEL EPISODIOS?

En cuanto Corlys se percata de las intenciones del enviado de Hightower, desenvaina su espada dispuesto a defenderse. Sin embargo, uno de los hombres de Roxton lo sorprende por la espalda y le rodea el cuello con una cuerda para estrangularlo. Pero ¿está realmente muerto Velaryon?

Aunque la escena deja su destino en el aire, hay varios detalles que invitan a pensar que la Serpiente Marina podría haber sobrevivido. Tras el ataque, la serie vuelve a mostrar la escena en un plano general en el que todavía se le ve forcejeando con su agresor. Poco después, un segundo hombre se acerca.

Sin embargo, la secuencia se corta antes de revelar qué ocurre exactamente. Lo más importante es que, la última vez que aparece en pantalla, Corlys sigue moviéndose, de manera que aún podría seguir con vida.

La clave está en las verdaderas intenciones de Lord Ormund. Todo indica que fue él quien ordenó a Bold Jon tender una emboscada a Corlys, pero eso no significa necesariamente que quisiera verlo muerto. Eliminar a Velaryon supondría debilitar aún más la posición de Rhaenyra, pero capturarlo con vida podría reportarle un beneficio todavía mayor. No solo impediría que los refuerzos de la Casa Velaryon llegaran a la reina, sino que además convertiría a Corlys en un valioso rehén con el que los Verdes podrían presionar o negociar.