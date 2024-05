Stranger Things temporada 5: Nuevas fotos del set desmienten una popular teoría fan

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Se espera que la temporada 5 de Stranger Things llegue a Netflix en 2025, y la nueva entrega ya está en pleno rodaje. En las últimas semanas, han salido a la luz distintas imágenes del set, y las nuevas fotos de la grabación parecen haber desmentido una popular teoría fan sobre un villano.

La temporada 4 de Stranger Things presentó a Vecna (Jamie Campbell Bower), un villano del Mundo del Revés. La ficción reveló que Vecna era la versión adulta de Henry Creel, un niño con habilidades telepáticas que se hizo amigo de Eleven en el Laboratorio Nacional Hawkins. La gran mansión de la familia Creel jugó un papel importante en la temporada 4, siendo una puerta de entrada al Mundo del Revés. Las nuevas fotos del set de la temporada 5 de Stranger Things han adelantado que la casa también aparecerá en los próximos capítulos.

Las fotos, que fueron compartidas en X por la cuenta @SThingsSpoilers, muestran una fila de camiones de producción en la casa de Creel. Una de las teorías más populares de la temporada 5 de Stranger Things es que Vecna no será el gran villano de la próxima entrega, sino que jugará un papel secundario frente a una amenaza aún mayor. Stranger Things suele presentar un villano nuevo y más grande con cada temporada, y en la temporada 5, al ser la última, es posible que los hermanos Duffer quieran llevar las cosas a un nivel superior.

Filming Update: The cast of #StrangerThings5 will soon begin filming at the Creel House set!



Props, production trucks, and more equipment have arrived at the set. pic.twitter.com/oejHPUyF9P