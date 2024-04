Maya Hawke adelanta el final de Stranger Things: "Es extremadamente emocionante"

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Stranger Things está en plena producción de su temporada 5, que será la última. Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, Maya Hawke ya ha dado algunas pinceladas de lo que podrán ver los fans en la entrega final.

"Todavía no he leído los guiones finales. Así que no he tenido ninguna reacción y realmente no sé nada sobre los dos últimos episodios de la serie", confesó a Collider. Sin embargo, sí habló sobre el resto de capítulos de la temporada.

"Sé lo que sucede antes de eso y es extremadamente emocionante. Siempre es maravilloso cuando el enigma de un mundo que se construye comienza a resolverse y las preguntas comienzan a ser respondidas. Creo que fue increíblemente maravilloso para mí y creo que el público también se sentirá así. Es realmente emotivo comenzar a filmar esta última temporada, así que estoy emocionada", declaró.

Hawke no es la primera que habla sobre el final, ya que David Harbour también dejó caer algunas pistas en declaraciones al podcast Happy Sad Confused. "Es fantástico, como siempre. Continúan superándose a sí mismos los hermanos Duffer. Es una tarea tremenda. Quiero decir, las escenas en los guiones son más grandes que cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado", apuntó.

Por su parte, el productor Shawn Levy también dio su opinión sobre el desenlace en el podcast Happy Sad Confused. "Tengo que darle crédito a los hermanos Duffer. A veces lees los esquemas y es enorme, pero luego lees los guiones y recuerdas una y otra vez que su instinto de anclar la épica en lo íntimo y de anclar la oscuridad del género en la calidez de estos personajes es innato en ellos", comentó. "La temporada 5 aumenta en escala, pero no olvida qué es", añadió.