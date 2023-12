Los creadores de Stranger Things desmienten la gran teoría sobre el final de la temporada 5

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Después de cinco temporadas de lucha contra El Mundo del Revés, Stranger Things llegará a su fin con su quinta temporada. La última entrega se ha retrasado debido a las huelgas de actores y guionistas de Hollywood y, mientras esperan los nuevos episodios, los fans han elaborado todo tipo de teorías sobre el desenlace.

Una teoría que ha estado circulando sugiere que ninguno de los eventos tuvo lugar jamás, basándose en que los personajes principales están jugando una larga y complicada partida de Dragones y Mazmorras, algo que los creadores han desmentido. "Eso es correcto. Ese es el final... No", dijo Matt Duffer en declaraciones a Metro.

Ross agregó: "Eso sería el equivalente a: 'Todo eso es un sueño'. No, os aseguro que no es así como vamos a terminar la serie. Hace tiempo que sabemos hacia dónde íbamos. Y nos sentimos cómodos con ello. Con suerte, satisfará a todos. Ya veremos", agregó Ross Duffer.

Stranger Things estaba a punto de filmar la quinta y última temporada cuando empezaron las huelgas, que detuvieron la producción de la serie. Tras los nuevos acuerdos alcanzados, la producción de la serie de ciencia ficción comenzará en enero de 2024. David Harbour, el actor que interpreta a Jim Hopper, insinuó recientemente cómo terminará la serie. "Sé lo que pasa, y es bastante conmovedor y bastante hermoso", confesó a Variety.

"Creo que hicieron un gran trabajo con el personaje de Will esta temporada y abordaron maravillosamente todo lo que había que abordar. La forma en que cerraron la serie es simplemente perfecta: la historia comenzó con Will y terminará con Will", declaró por su parte Noah Schnapp en una entrevista con Forbes.