La temporada 4 de Stranger Things presentó a Eddie Munson, personaje interpretado por Joseph Quinn que se convirtió en uno de los favoritos de los fans. Después de ser acusado injustamente de asesinar a su compañera Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), Eddie murió como un héroe, ayudando al grupo a sobrevivir a Vecna (Jamie Campbell Bower) en el Mundo del Revés. Pese a su triste desenlace, el actor no ha descartado por completo su regreso en la temporada final.

Durante una aparición en la convención FACTS en Bélgica, un fan preguntó al actor, que acaba de fichar por el Universo Cinematográfico Marvel donde dará vida a Johnny Storm/Antorcha humana, si volvería en la quinta y última temporada.

"Lo sé, pero no te lo voy a decir. Es una buena pregunta", contestó, dejando la puerta abierta a la posible reaparición del personaje tras su sacrificio en la temporada anterior.

Estas declaraciones concuerdan con lo que ya dijo en 2022 en una entrevista con The Hollywood Reporter, cuando plantearon la posibilidad de que Eddie volviera en flashbacks o en un plano de realidad alternativo. "Ya sabes, todo es posible y estaría dispuesto a cualquier cosa. Entonces sí, ya veremos", afirmó entonces.

Algo similar respondió sobre su regreso en otra entrevista con Digital Spy. "Ah, sí, eso creo. No veo por qué no. Estaría furioso si no me traen de vuelta", confesó el intérprete.

Sin embargo, Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, dejaron caer que era poco probable que regresara en una entrevista con el podcast Happy Sad Confused. "En cierto modo, siempre vimos a Eddie como un personaje condenado", dijo Matt Duffer. "Siempre iba a ser un personaje trágico. No había otro arco para él", añadió Ross Duffer.

Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Jamie Campbell Bower y Linda Hamilton protagonizarán la temporada 5 de Stranger Things. Se espera que los nuevos episodios lleguen a Netflix en 2025.