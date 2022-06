Maisie Williams: “Siempre pensé que Arya Stark era lesbiana, me sorprendió su escena de sexo en Juego de tronos”

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Uno de los momentos más memorables de la temporada final de Juego de tronos es la escena de sexo entre Arya Stark y Gendry. Esta secuencia pilló por sorpresa a Maisie Williams, que pensó que su personaje era homosexual.

"Creo que la primera vez que Arya me sorprendió fue probablemente en la temporada final, cuando se quita la ropa y se acuesta con Gendry. Pensé que Arya era lesbiana, ¿sabes? Así que sí. Eso fue una sorpresa”, confesó en una entrevista con Teen Vogue.

Además, la actriz también reveló cómo vivió el éxito de la ficción de HBO. “La primera vez que me di cuenta de que Juego de tronos sería grande fue cuando fuimos a Los Ángeles en la premiere de la tercera temporada. Había muchos fans y gritaban nuestros nombres reales, no los de los personajes. Pensé ‘esto es muy diferente a mi vida normal. Quizá esta serie sea algo grande’”, admitió.

En una entrevista de 2019 con Entertainment Weekly Williams ya habló de su secuencia de sexo. “Al principio pensé que era una broma”, admitió. “Llegué a la lectura de guion, estaba leyendo la escena y pensé: 'Oh, en realidad vamos a hacer esto. ¿Cuándo grabamos? Necesito ir al gimnasio’. David Benioff y Dan Weiss me dijeron que podía enseñar tanto o tan poco como quisiera. Así que lo hice bastante privado. No creo que sea importante que Arya enseñe su cuerpo. No se trata realmente de eso”, agregó.

Juego de tronos terminó en 2019. Desde entonces Williams ha aparecido en Los nuevos mutantes, Two Weeks to Live, The Owners (Los propietarios) y Pistol. Tiene pendiente de estreno The New Look y Sinner V. Saints.