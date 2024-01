Stranger Things 5: La primera imagen de la temporada final con un nuevo personaje

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Después de una espera de dos años, la temporada 5 de Stranger Things ha comenzado oficialmente su rodaje. Netflix ha compartido una foto del reparto, adelantando que un personaje tendrá un papel más importante de cara al final de la serie.

En la primera imagen de la última temporada aparecen Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman, Priah Ferguson, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Linda Hamilton y los creadores, los hermanos Duffer.

Se esperaba que todos estos actores de Stranger Things regresaran o, en el caso de Hamilton, se incorporaran al elenco, pero lo que llama la atención es la presencia de Amybeth McNulty, quien interpreta a Vickie en la serie.

🚨 THIS IS A CODE RED 🚨



Stranger Things 5 production has officially begun! pic.twitter.com/ZO9WEr5Zo2