Stranger Things confirma un esperado regreso en su temporada 5

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

Stranger Things terminará con su quinta temporada. La entrega final contará con el regreso de Shawn Levy, que ya dirigió varios episodios en las anteriores temporadas y volverá a ponerse tras las cámaras.

"Ser director de cada temporada de Stranger Things es un regalo para mí. Es parte de mi hermandad espiritual con los hermanos Duffer, y será mejor que sepáis que voy a intervenir y desempeñar mi doble papel como productor y director durante una parte de la temporada 5 también", declaró a Deadline.

En la misma entrevista, el director de Deadpool 3 ofreció una actualización sobre la película, que llegará a los cines el 26 de julio de 2024. "Estamos felices de regresar al trabajo, y ahora que sabemos que se estrenará el próximo verano, estamos trabajando duro para hacer la mejor película posible y nos sentimos bien", apuntó.

Aún no se conoce la fecha de estreno exacta de la temporada 5 de Stranger Things, pero ya han salido algunos detalles a la luz sobre los nuevos capítulos. "Stranger Things 5 es tan grande como cualquiera de las películas más importantes que vemos. No hay forma de continuar con la temporada 4 y, francamente, no ampliar la escala y la profundidad", contó Levy a Total Film.

"Esta temporada es la más grande que jamás haya existido en términos de escala, pero ha sido muy divertido, porque todos están nuevamente juntos en Hawkins: los chicos y Eleven interactúan más en línea con lo que fue en la primera temporada. Y sí, puede que haya spin-offs, pero la historia de Eleven, Dustin, Lucas y Hopper, sus historias se terminan aquí", apuntó Matt Duffer en declaraciones The Guardian.

Ross Duffer también desveló que Will Byers (Noah Schnapp) tendrá un papel clave. "Will vuelve a ocupar un lugar central en la temporada 5. Este arco emocional para él es lo que creemos que, con suerte, unirá toda la serie. Will está acostumbrado a ser el pequeño, el introvertido, el que está siendo protegido. Entonces, parte de su viaje no tiene solo que ver con la sexualidad, se trata de Will convirtiéndose en un joven adulto", adelantó a Variety.

En cuanto al número de episodios, la temporada 5 será más corta que la anterior. "Pensamos que la temporada 4 iba a tener ocho episodios, y que iban a tener la duración habitual. Entonces, si nos hubieras entrevistado antes de la temporada 4, eso es lo que habría dicho. Creo que apuntamos a ocho de nuevo. No queremos que sean 13 horas. Estamos apuntando a más de 10 horas o algo así. Creo que va a ser más larga que la temporada 1, porque tenemos mucho que terminar, pero no creo que vaya a ser tan larga como la temporada 4", relató Matt Duffer a Collider.