Así arranca la última temporada de Stranger Things

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 5 será la última de Stranger Things. Las huelgas de guionistas y actores de Hollywood han retrasado la producción, pero poco a poco está avanzando la nueva entrega y van saliendo detalles a la luz.

Los guionistas de Stranger Things cuentan con su propia cuenta de Twitter, donde van compartiendo actualizaciones sobre la ficción. En un post compartido el 7 de noviembre, se puede ver una imagen de un guion correspondiente a la primera escena del primer capítulo. "Oscuridad. El sonido del viento frío. Árboles que crujen. Y... La voz de un niño. Cantando una canción familiar", se lee. No hay más detalles sobre esta secuencia, que podría ser en el Mundo del Revés, o quizás incluso un flashback.

Anteriormente, ya se reveló que el episodio 5x01 se titulará The Crawl. La entrega ha sido escrita por Ross y Matt Duffer, creadores de la producción.

To close out #StrangerThingsDay, very excited to reveal that the Stranger Things 5 premiere episode is titled...



THE CRAWL pic.twitter.com/QosrkNZcRi