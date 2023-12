Así explica la obra de teatro de Stranger Things el origen de Vecna

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Stranger Things acaba de estrenar una obra de teatro titulada The First Shadow. La producción, que puede verse en el West End de Londres, es una precuela que expande el canon de la aclamada serie de Netflix. Concretamente, se explica en profundidad y con detalle el origen de Vecna.

El personaje interpretado por Jamie Campbell Bower debutó en la cuarta temporada y se confirmó como el gran antagonista de toda la serie. Su historia venía de mucho más atrás que la de Once, aunque fue ella quien acabó convirtiéndole en el monstruo que aspira a destruirlos a todos.

En la obra de teatro se indaga en ese pasado desconocido del malvado personaje. Ambientada en la década de 1950, está protagonizada por las versiones adolescentes de los adultos de Stranges Things. Es decir, Joyce, Hopper y el resto de padres y madres del grupo de la serie. Pero también aparece otro joven, Henry Creel.

Se trata del mismísimo Vecna. Henry es el protagonista principal de The First Shadow junto a un nuevo personaje, Patty Newby. Ambos comienzan una relación romántica gracias a su afición por los cómics y porque se sienten como los bichos raros de Hawkins. Henry acaba de llegar a la ciudad y cuenta con un terrible y oscuro pasado. Patty tiene el trauma de no saber quién es su madre.

A medida que la historia avanza, se descubre que Henry tiene poderes psicoquineticos después de que un día desapareciera durante 12 horas en el desierto de Nevada cuando era niño. Además, también tiene una conexión inexplicable con otra dimensión que es lo que le da sus poderes. De hecho, él y su familia se mudaron a Hawkins porque en su anterior escuela agredió a algunos compañeros.

Para Henry cada vez es más complicado controlar sus poderes y sus deseos de matar. A medida que su conexión con Patty aumenta, Henry se ofrece a intentar ayudarla a encontrar a su madre usando sus habilidades, pero lo que consigue es darle más poder sobre él a un Azotamentes (el monstruo de la temporada 3 de la serie).

Los sucesos siniestros se acumulan en la pequeña localidad norteamericana sin que nadie consiga darle una explicación razonable. Por ello, la madre de Henry opta por llevarle al Laboratorio Nacional de Hawkins, donde será estudiado por el Dr. Martin Brenner (Papa en la serie). El científico diseña un experimento, pero Henry se niega a participar puesto que solo quiere ser normal. Impulsado por su amor por Patty, se escapa del laboratorio y, guiado por la ira de la traición de su madre, la mata, así como a su hermana.

Más adelante, una nueva tragedia está a punto de sacudir la vida de Henry cuando, sin darse cuenta, causa un accidente que hiere gravemente a Patty después de que Brenner le localizara en la escuela. Al final de la obra se desvela que Patty sobrevivió y encontró a su madre. Pero Henry ha regresado finalmente al laboratorio para ayudar al doctor con un experimento que involucra niños, uno de los cuales es el número 11. Un destino que le marcará para siempre y le acabará convirtiendo en Vecna.