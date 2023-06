Stranger Things: La teoría que explica por qué Vecna guarda los cuerpos de sus víctimas

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

El capítulo final de la temporada 4 de Stranger Things sumió a los espectadores en un torbellino de emociones que culminó con la muerte de Eddie Munson antes de que Vecna fuese derrotado a manos de Once. Sin embargo, existen aún entre los fans grandes preguntas sobre el villano... y algunas de ellas podrían ser clave en su más que posible regreso de cara a la quinta y última temporada. Así, no son pocos los seguidores de la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer que se preguntan por qué Vecna guardaba los cuerpos de sus víctimas.

Antes de lidiar con la gran amenaza de Vecna, Dustin, Will, Lucas, Once y el resto de la pandilla ya se habían enfrentado a muchas de las terribles criaturas que, como el Azotamentes, tienen su origen en el Mundo del Revés. Poco a poco, la cuarta temporada de Stranger Things fue ahondando en el origen de la maligna criatura a la que pone rostro Jamie Campbell Bower, descubriéndose que fue el fallido experimento del doctor Brenner en Hawkins.

Vecna se alimenta del temor más profundo que habita en el interior de sus víctimas. La primera de ellas fue la joven Chrissy Cunninghan al inicio de la temporada, quien, al no poder afrontar el trauma por la pérdida de su madre, terminó convirtiéndose en una de las mártires del villano. Es más, también fue a por Max después de percibir su sufrimiento al sentirse culpable por la muerte de su hermanastro, Billy. Sin embargo, no tuvo el mismo efecto cuando la atrapó en su cruel mundo para terminar con su vida.

LA "DESPENSA" DE VECNA

La adolescente fue capaz de escapar una vez de sus infernales garras con la ayuda de sus amigos mientras escuchaba una canción en sus cascos, mientras que en la segunda no tuvo tanta suerte y, aunque todavía con vida, se encuentra en coma. Sin embargo, cuando Max se encontraba en los dominios de Vecna se percató de que allí se encontraban los cuerpos de todas sus víctimas, pero, ¿por qué?

Una teoría recogida por ScreenRant se aventura en explicar las razones por las cuales el engendro demoníaco guardaba para sí los cuerpos sin vida de aquellos que caían en sus manos. Y no solo eso, sino que podría ser de vital importancia para la temporada final de Stranger Things, en la que también saldará las cuentas pendientes con Once tras haberlo desterrado a un universo paralelo al tiempo que se desintegraba cada célula de su cuerpo.

Durante la temporada 4 de la serie, Vecna necesitaba un cuerpo humano para materializarse antes de asolar Hawkins. Y es por eso que quiso acabar con las vidas de Chrissy, Max, Nancy Wheeler o su compañero del periódico estudiantil, Fred Benson.

Varias secuencias de la temporada mostraban cómo los cuerpos de sus víctimas se encuentran en sus dominios. De hecho, cuando Vecna consigue atrapar a Max, la adolescente se topa con el deformado cuerpo de Chrissy atada en los que parece ser una estructura similar a la de un árbol, pero con los repulsivos tentáculos del engendro en lugar de ramas. Posteriormente, Nancy, que también acabó visitando la guarida del villano, se encontró a Fred de un modo similar, lo que sugiere que Vecna tiene planes para cada uno de estos cuerpos de los que no se ha deshecho.

LA CONEXIÓN DE VECNA CON WILL

Tras su estancia en el Mundo del Revés,no solo regresó cambiado, también, e incluso,en ocasiones. Es más,, lo que, llegado el caso, podría facilitar que esta entidad malignaa Hawkins en una batalla finalcontra Once y el resto de sus amigos.

Tanto es así, que, de darse el caso, sembraría la semilla de la duda entre Dustin, Lucas, Nancy o Mike, convirtiéndolos en un blanco fácil para este villano que se alimenta del sufrimiento. Sin embargo, también podría adueñarse del cuerpo de la única persona a la que no puede vencer: Once, lo cual, no sería sorprendente, ya que, gracias a sus poderes, sería imparable y dejaría, al mismo tiempo, desprotegidos a sus amigos.

Sea como fuere, por ahora, para averiguarlo, los fans deberán esperar a que Netflix estrene la temporada 5 de Stranger Things, cuyo rodaje, si no se ve afectado por la huelga de guionistas de Hollywood, comenzará este mes de junio. Y aunque esta tanda de nuevos capítulos pondrán fin a la serie, la historia creada por Matt y Ross Duffer continuará fuera de la plataforma de streaming, con una obra de teatro, Stranger Things: The First Shadow, que se representará en el Phoneix Theatre de Londres y formará parte del canon oficial.