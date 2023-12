Malas noticias para la temporada 5 de Stranger Things

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Stranger Things llegará a su fin con su quinta temporada. La entrega final aún no tiene fecha de lanzamiento en Netflix, pero ya se sabe qué personaje no volverá en los próximos episodios.

Sean Astin encarnó a Bob Newby en la temporada 2 y, aunque algunos fans esperaban que reapareciera en el final, no regresará. "Los fans dicen: '¿Vas a estar en 'Stranger Things?'. Y yo digo: 'No, estoy muerto'", explicó Astin durante una aparición en LA Comic Con. "Pero, ¿por qué no pueden hacer un flashback de una época más feliz? Sé por qué no lo harán. Porque serán Hopper y Joyce, y no querrán recordar un momento en el que ella era realmente feliz", agregó.

Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Sadie Sink, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Charlie Heaton, entre otros, estarán en la temporada 5 de Stranger Things. Además, Netflix ya ha anunciado que Linda Hamilton, conocida por su rol de Sarah Connor en la saga Terminator, se unirá al elenco en la entrega final.

"Esta temporada es la más grande que jamás hemos hecho en términos de escala, pero ha sido muy divertido, porque todos están de nuevo juntos en Hawkins: los chicos y Eleven interactúan más en línea con lo que fue en la primera temporada. Y sí, puede que haya spin-offs, pero la historia de Eleven, Dustin, Lucas y Hopper se termina aquí", declaró Matt Duffer a The Guardian.

"Stranger Things 5 es tan grande como cualquiera de las películas más importantes que vemos. No hay forma de continuar con la temporada 4 y, francamente, no ampliar la escala y la profundidad", contó por su parte el director Shawn Levy a Total Film.