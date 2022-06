Adéntrate en el universo de Stranger Things en The Lab de la mano de Movistar Plus+ y Netflix

Entrada a The Lab, el espacio inmersivo de Stranger Things de Movistar+ y Netflix

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Movistar Plus+ y Netflix abren un portal un portal al Laboratorio de Hawkins de Stranger Things. Con motivo del lanzamiento de la cuarta temporada de la serie, cuya primera parte ya está disponible en streaming, las plataformas han creado 'The Lab', un espacio inmersivo gratuito que recrea los exhaustivos experimentos que el Doctor Brenner somete a Once en la ficción sobrenatural reproduciendo algunos de los escenarios más icónicos de la nueva entrega.

La primera parada de la experiencia 'The Lab' tiene lugar en Madrid, en el espacio Movistar (Gran Vía, 28), donde estará disponible para los fans del 18 de de junio al 31 de julio. Los viandantes que ya hayan pasado por ahí se habrán podido fijar en que una enorme grieta bajo el logo de Stranger Things se ha abierto en el edificio, indicando un portal de acceso al Laboratorio de Hawkins donde en los próximos días podrán meterse en la piel de la mismísima Once.

Los fans que se atrevan a adentrarse deberán demostrar sus aptitudes paranormales en cuatro de las pruebas que la propia Once borda sin problemas en la ficción de los hermanos Duffer. Así, los visitantes de 'The Lab' irán transitando por las diferentes salas del recorrido explorando el potencial de su mente para encender una rueda de bombillas, mover un bloque de juguete, aplastar una lata de refresco o enfrentarse en un duelo telequinético.

Al finalizar todos los desafíos, que serán validados por los propios doctores del Laboratorio con un pasaporte de sellos a rellenar, los fans podrán fotografiarse en una sala que parece recién salida de la Mansión Creel. La misteriosa habitación cuenta además con el famoso reloj que las vícitimas de Vecna escuchan antes de caer en su maldición.

Tras su paso por Madrid, The Lab se trasladará a Barcelona del 19 de agosto al 24 de septiembre y a Valencia del 23 de junio al 31 de julio. Igualmente, los asistentes que publiquen un TikTok de la experiencia bajo el hashtag #StrangerThingsEnMovistar podrán optar a ganar el pack definitivo para disfrutar de Stranger Things: merchandising exclusivo de la serie, una televisión de 50 pulgadas y hasta una máquina de palomitas.