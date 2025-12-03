Stranger Things 5 confirma la duración masiva del capítulo final de la serie de Netflix - NETFLIX

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things ya están disponibles en Netflix, donde han arrasado convirtiéndose en el mejor estreno de una serie en inglés de la historia de la plataforma. Mientras los fans aguardan impacientes al lanzamiento de la segunda tanda de capítulos el 26 de diciembre, se ha confirmado ahora cuál será la duración del épico desenlace de la serie, que no llegará hasta el 1 de enero.

Netflix ha confirmado que el ansiado episodio final de Stranger Things tendrá una duración de 2 horas y 5 minutos, algo menos de lo que los fans de la ficción venían especulando. Lo ha hecho a través de www.ST5Finale.com, web destinada a la venta de entradas de las proyecciones del desenlace en cines estadounidenses este 31 de diciembre a las 17 horas en Los Ángeles, horario de la Costa Oeste de EE. UU., lo que supone las 20:00 horas en la Costa Este.

No obstante, el final de Stranger Things también tendrá su estreno simultáneo en la plataforma de streaming, aunque no será hasta las 2:00 horas de la madrugada del 1 de enero de 2026 cuando los fans españoles podrán disfrutar del final de la ficción creada por Matt y Ross Duffer.

La duración de los capítulos de la serie se ha ido incrementando temporada tras temporada. El final de la cuarta entrega ya superó las dos horas de metraje y todos sus capítulos duraron más de una hora. De hecho, de los cuatro capítulos de la última temporada estrenados hasta ahora, solo uno bajó de los 60 minutos.

La singular decisión de Netflix de llevar el esperado final de Stranger Things a los cines ha sido toda una sorpresa bien recibida por los seguidores de la serie, ya que, habitualmente, la compañía se ha mostrado contraria a este tipo de iniciativas con sus producciones.

De hecho, según informaron varios medios estadounidenses, los hermanos Duffer habrían sugerido no hace mucho un estreno en cines, siendo la propuesta rechazada en un principio por la directora de operaciones de Netflix, Bela Bajaria. Pese a ello, la compañía ha roto finalmente su regla de oro y ha decidido estrenar en la gran pantalla el desenlace de la serie, para satisfacción y regocijo de los fans, quienes mantienen especialmente altas las expectativas.

Curiosamente, días antes del lanzamiento de los cuatro primeros capítulos de esta quinta temporada, las cuatro entregas anteriores de Stranger Things volvieron a situarse en el Top 10 de Netflix, siendo la primera ficción producida por la compañía en conseguir tal logro.

La franquicia Stranger Things continuará ampliándose con Tales from 85 (Historias del 85), además de un posible spin-off por confirmar en clave de anime titulado Stranger Things: Tokyo One Way or Another, una novela escrita por Caitlin Schneiderhan centrada en el personaje de Natalia Dyer, Nancy Wheeler, que ya está a la venta.