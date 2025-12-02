Filtración de Stranger Things 5 confirma el destino de dos personajes en la temporada final - NETFLIX

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Netflix ya ha estrenado los cuatro primeros capítulos de la quinta y última temporada de Stranger Things. Con los fans contando los días para que la plataforma estrene la segunda tanda de episodios, dos nuevas imágenes presuntamente tomadas en el set han salido a la luz y parecen confirmar el destino de dos importantes personajes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Las imágenes, de borrosa calidad y que ya circulan en Internet, muestran a Jim Hopper (David Harbour) vistiendo su uniforme policial y a Mike Wheeler (Finn Wolfhard) sentados en un banco de Hawkins mientras mantienen una conversación. Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención es la segunda toma.

Como puede apreciarse, al fondo se ve el cine de Hawkins, el cual anuncia en su cartelera Indiana Jones y la última cruzada, la tercera entrega de la mítica saga protagonizada por Harrison Ford, estrenada en 1989. Es decir, dos años después de la época en la que la temporada 5 de Stranger Things ambienta su trama. Un detalle clave a partir del cuál muchos especulan con que las imágenes son el epílogo de esta entrega final de la serie creada por los Duffer.

seen people saying the hopper & mike epilogue scenes are fake or it’s a flashback - here’s a photo of the cinema behind him with indiana jones & the last crusade showing - came out in 1989. definitely real, definitely police chief again. not a flashback. #StrangerThings pic.twitter.com/BRoJWO0uLw — georgia 🪐✨ (@stjopper) December 1, 2025

La última vez que Hopper vistió su atuendo de sheriff fue en la temporada 3, esto es, antes de ser capturado y encerrado en una prisión rusa. Por lo tanto, parece poco probable que, con los eventos de los cuatro primeros capítulos de la quinta entrega de la ficción, pueda volver a ejercer como sheriff de Hawkins.

En cuanto a Mike Wheeler, el personaje se muestra con un semblante serio y abatido, lo que sugiere que pueda tener información valiosa o que alguien cercano corre peligro mortal.

Dicho esto, aunque aún se desconoce quién logrará salir con vida de la batalla final contra Vecna (Jamie Campbell Bower), estas imágenes apuntan a que Hopper y Mike podrían sobrevivir a los malvados planes que la infernal criatura tiene para los protagonistas y Hawkins.

Por otra parte, los Duffer han confirmado recientemente que el segundo volumen de episodios de la temporada final estará centrado en los recuerdos de Vecna. "Sí, es lo que llamamos nuestra nueva trama de Rusia, porque tiene muy pocos personajes. Max y Holly están bastante aisladas. Estamos muy contentos con cómo se integra con las otras tramas", adelantó Matt Duffer a Variety.

En cualquier caso, por ahora, para tener todas las respuestas, toca esperar a que Netflix estrene el próximo 27 de diciembre la segunda tanda de episodios de la temporada 5 de Stranger Things, aunque no será hasta el 1 de enero de 2026 cuando la plataforma estrene el esperado y épico capítulo de la serie.