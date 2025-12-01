Los 4 personajes de Stranger Things 5 que pueden vencer a Vecna, del menos al más poderoso

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Los cuatro primeros capítulos de la quinta y última temporada de Stranger Things ya están en Netflix y, como era de esperar, están arrasando. Cuatro nuevas entregas que han dejado las espadas en todo lo alto en el arranque de la batalla final contra Vecna. Hasta ahora, el cruento villano interpretado por Jamie Campbell Bower se mostraba prácticamente invencible, pero nuevas amenazas acechan en su horizonte.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Henry Creel, verdadero nombre de Vecna, ha demostrado ser, además de implacable, extremadamente poderoso, especialmente al final de la temporada 4 de Stranger Things.

Sin embargo, en este efrentamiento final --que se sustanciará cuando Netflix lance el 27 de diciembre tres nuevos capítulos y el capítulo final el 1 de enero de 2026--, hay cuatro personajes en particular que ahora son más poderosos que nunca y cuentan con la fuerza, habilidad o ventaja táctica necesaria para enfrentarse a Vecna y acabar de una vez por todas con él y el Upside Down (Mundo del Revés).

MAX MAYFIELD ¿Y HOLLY WHEELER?

Max Mayfield (Sadie Sink) fue una de las víctimas de Vecna, pero gracias a Once sobrevivió. Al comienzo de la temporada 5 de Stranger Things se descubre que, aunque sigue en coma, su conciencia está atrapada dentro de la mente del monstruo y ha descubierto un refugio que teme y donde no puede alcanzarla.

La llegada de la joven Holly Wheeler (Nell Fisher) la saga de tu letargo y la anima a seguir luchando, formando un equipo dentro de la psique del villano y, aunque carecen de fuerza física, cuentan con una ventaja estratégica y pueden distraer a Vecna en momentos críticos, ofreciendo la oportunidad de asestarle un golpe decisivo y vulnerable.

KALI PRASAD (NÚMERO OCHO)

Uno de los giros más impactantes de los cuatro primeros capítulos de la temporada 5 ha estado marcado por el regreso de Kali Prasad (Linnea Berthelsen). Este personaje, conocido también como Ocho y que tuvo una gran presencia en la segunda entrega de la serie, ha permanecido cautivo en manos de la implacable doctora Kay (Linda Hamilton), aumentando su nivel de poder sónico contra Once. Tras ser descubierta por Once, Prasad puede suponer una ventaja frente a Vecna. La criatura desconoce el alcance de sus poderes telequinéticos y su habilidad para doblegar la realidad a su antojo y crear ilusiones hiperrealistas capaces de engañarlo y exponerlo.

ONCE

La propia Once ha demostrado ser capaz de hacer frente a Vecna, abrir una brecha y mandarlo de nuevo a su dimensión. Pero ahora la joven encarnada de nuevo por Millie Bobby Brown ha incrementado sus habilidades telequinéticas y es más disciplinada, logrando rastrear a un demogorgon en el Upside Down e incluso dar con un descomunal muro sintiente que protege a Vecna de sus poderes. El entrenamiento al que se ha sometido con Jim Hopper, su padre adoptivo, como mentor la ha convertido en toda una superheroina de acción.

WILL BYERS

Desde la primera temporada de la serie, cuando desaparició en la dimensión oscura, Will Byers (Noah Schnapp) ha estado marcado por su conexión con Vecna y el Upside Down, considerándolo como una maldición. Pero los compases finales de los cuatro primeros episodios de la temporada 5 de Stranger Things han cambiado su percepción, ya que, durante la confrontación con los demogorgons, Will conecta directamente con la mente colmena de Vecna y controla a las criaturas... e incluso es capaz de destruir a tres a la vez quebrándolas brutalmente.

Esta demostración de poder lleva a pensar que el joven Byers podría acceder a la mente colmena de Vecna y controlar a su ejército, usándolos en su contra, convirtiéndose en la mayor amenaza para Vecna y en la única persona a la que realmente debería temer el monstruoso villano.