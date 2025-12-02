Uno de los personajes clave de Stranger Things 5 ha cambiado de rosto... Y no te has dado cuenta - NETFLIX

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things ya ha arrancado en Netflix con el lanzamiento de sus cuatro primeros capítulos. Un inicio en el que Holly, la hermana de Nancy y Mike Wheeler ha adquirido un mayor protagonismo... y experimentado silenciosamente un gran cambio.

Y es que en esta nueva etapa Holly está interpretada por Nell Fisher (Posesión infernal: El despertar) sustituyendo así las gemelas Anniston y Tinsley Price, quienes han dejado la interpretación tras ser sustituidas por Fisher.

Las gemelas Price dieron vida a Holly Wheeler desde el inicio de Stranger Things, en 2016, apareciendo en 15 episodios de la serie hasta la temporada 4. Cuando fueron abordadas recientemente en su Instagram por la razón que las llevó a querer dejar la actuación, respondieron que "es una larga historia".

"Este chico. Esta chica. Soy muy afortunada de poder interpretar este personaje", escribió Fisher en un reciente post de Instagram acompañado de un vídeo de Holly Wheeler en la primera entrega de la serie de Netflix. "Annie. Tinsley. Nell. Holly. Si no has visto desde hace tiempo la temporada 1 de Stranger Things, vale la pena volver a verla. Es una temporada genial", señaló la actriz, etiquetando a las gemelas Price.

"¡Nos encantó esta escena! Estamos deseando ver a dónde llevas a nuestra pequeña, Holly. ¡Sabemos que va a ser increíble!", respondieron las Price, dejando claro así que no guardan rencor alguno a Fisher por interpretar ahora el que una vez fue su papel.

Las declaraciones de apoyo por parte de las gemelas hacia Fisher llevan a pensar que el hecho de haber sido reemplazadas para interpretar a Holly en la temporada 5 de Stranger Things no tiene en absoluto que ver con que hayan abandonado la interpretación.

Sin embargo, en lo que respecta a dicha decisión, la razón sigue siendo incierta. Es bastante probable que, debido a la importancia del papel de Holly en los episodios finales, los hermanos Duffer quisieran contar con una única actriz para interpretarla. Escoger solo a una de las gemelas Price no habría sido tarea fácil y, probablemente, habría tensado las relaciones.

Cabe señalar que entre el final del rodaje de la temporada 4 en septiembre de 2021 y el inicio de la quinta en enero de 2024 han pasado más de tres años, de manera que una buena parte del elenco adolescente ha cambiado físicamente, coincidiendo con el salto temporal de un año y medio en la trama.

Por tanto, el cambio podría deberse a que Netflix quisiera buscar a una actriz que encajase mayormente con el resto del reparto, optando por una actriz ligeramente mayor, aunque, de ser así, resulta cuanto menos sorprendente, ya que Holly debería tener apenas 10 años en la temporada 5 de Stranger Things.