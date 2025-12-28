Stranger Things 5: Así adelanta el Volumen 2 la muerte de personajes emblemáticos de la serie - NETFLIX

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

El segundo volumen de la temporada final de Stranger Things ya está disponible en Netflix. Además de revelar la verdadera naturaleza del Mundo del Revés, los tres nuevos episodios subrayan que cualquier personaje, por querido o intocable que parezca, puede morir en el cierre del fenómeno de Netflix, que llegará a la plataforma de streaming el 1 de enero a las 2:00 (hora española).

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque cae un puñado de personajes secundarios, en la nueva tanda de episodios de Stranger Things no muere ninguno de los protagonistas. No obstante, el volumen 2 lleva a prácticamente todas las figuras centrales del reparto a situaciones al borde de la muerte que recuerdan, de cara a la entrega final, que la supervivencia puede ser cuestión de segundos.

JONATHAN Y NANCY

Los hermanos mayores de Will y Mike, respectivamente, quedan inconscientes tras una explosión provocada cuando Nancy dispara a la materia exótica que Dustin creía que generaba el misterioso muro del Mundo del Revés. Al despertar, están atrapados en una estancia que empieza a derretirse a su alrededor, pero el proceso se detiene antes de que la sala colapse y ambos logran salir con la ayuda de Dustin y Steve.

ONCE, HOPPER Y OCHO

La joven con poderes psíquicos, el jefe de Policía de Hawkins y la hermana de Once se ven en grave peligro cuando Nancy dispara a la materia exótica, que abre un agujero en una pared del Mundo del Revés que succiona todo a su paso. Entre escombros y árboles que salen violentamente despedidos a su alrededor, Once utiliza sus habilidades para salvar al grupo y regresar a Hawkins a través de una grieta que se abre a lo lejos.

STEVE

Impaciente por salvar a Nancy (y Jonathan) de una muerte casi asegurada, el Pelazo Harrington está a punto utilizar una escalera que se derrite para llegar hasta ambos, pero Dustin lo aparta justo antes de que suba. Al momento, la escalera se destroza y cae varios pisos hacia abajo, mostrándole a Steve el mortal destino que le esperaba en caso de que Dustin no le hubiese parado los pies.

MAX

Por si estar en coma en Hawkins no fuera suficiente, el personaje de Sadie Sink casi muere estrangulada en la prisión mental de Vecna cuando el villano la localiza junto a Holly intentando escapar. Pero Will, ahora "hechicero", vuelve a entrar en la mente de Henry y les da la oportunidad de huir.

WILL

Durante esta incursión, el niño cuya desaparición desencadenó toda la historia queda atrapado temporalmente después de infiltrarse en la mente de Henry. Sin embargo, Once consigue dar con él y rescatarlo.

LUCAS, MAX, VICKIE Y ROBIN

El grupo se enfrenta a la ofensiva de Henry cuando este envía un trío de demoperros tras ellos en el hospital. Los peones de Vecna están muy cerca de conseguirlo, pero Karen Wheeler, que estaba interna en el edificio tras plantar cara a un demogorgon al inicio de la temporada, mete una botella de oxígeno en la secadora, lo que provoca una explosión que acaba con los demoperros.

HOLLY WHEELER

La hermana pequeña de Nancy y Mike atraviesa un auténtico calvario. La niña casi cae por un pozo que da a una mina, sufre una caída libre a cientos de metros de altura tras liberarse de el Abismo, Henry la arrastra de vuelta a este nuevo mundo y, además, otros niños capturados por el villano la atacan, la estrangulan con su collar y la tiran por las escaleras.

ONCE Y OCHO (OTRA VEZ)

La propia narrativa de Stranger Things menciona directamente a ambos personajes como grandes candidatos a la muerte. Tras ser rescatada por Once y Hopper en el cuartel general militar del Mundo del Revés, Kali revela que la estaban utilizando para transferir su sangre a múltiples mujeres embarazadas con el objetivo de crear más personas como ellas. La implicación reabre los programas clandestinos del Gobierno con los que fabricaron armas humanas, lo que lleva a Ocho a proponer a Once una manera definitiva de evitarlo.

Kali sostiene que la única forma real de detener, para siempre, la cadena de sobrehumanos creados por el Gobierno es que mueran tanto ella como Once. Ocho explica que no bastaría con volar el laboratorio, porque levantarían otro, ni con que Kay muriera, porque alguien ocuparía su lugar como ella ocupó el de Brenner. También apunta que de nada serviría esconderse un tiempo, pues las encontrarían como ya ha pasado en varias ocasiones. Por ello, Kali revela que, tras ayudar a los protagonistas a derrotar a Vecna, ambas deben sacrificarse en el proceso para poner fin a todo.

"¿Es que no lo ves, Jane? Es un ciclo. Un ciclo terrible, despiadado. Pero podemos detenerlo esta noche Después de que matemos a [Henry], después de rescatar a los niños, no nos vamos con los demás. Nos quedamos en el puente. Cuando el Mundo del Revés desaparezca, nosotras también desapareceremos. Es la única manera, Jane. La única manera", verbaliza con crudeza Kali sobre el posible destino que les espera a Ocho y Once en el final de la serie, que tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos.