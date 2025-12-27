Stranger Things 5: Los Duffer explican qué es exactamente el Mundo del Revés (Upiside Down) y cómo funciona

Stranger Things 5: Los hermanos Duffer explican qué es exactamente el Mundo del Revés (Upiside Down) - NETFLIX

MADRID, 27 Dic. (CulturaOcio) -

El episodio final de Stranger Things llegará a Netflix y algunos cines el 1 de enero de 2026. Aunque es de esperar que el capítulo resuelva todas las dudas de los fans y cierre satisfactoriamente todos los arcos de personaje en su desenlace, la serie ya ha ofrecido algunas importantes respuestas en lo que va de temporada, como la verdadera naturaleza del Mundo del Revés.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Es Dustin quien, en el quinto episodio de la temporada, descubre que el Mundo del Revés es en realidad un "agujero de gusano", es decir, un "puente entre dos puntos en el tiempo y el espacio". Los dos puntos que conecta son Hawkins y un lugar que bautizan como el Abismo, algo que los creadores ya tenían planeado desde hace tiempo.

"Eso fue allá por la temporada 1: Netflix quería que le explicáramos la mitología, porque desde el principio nos mantuvimos firmes: 'No queremos explicarlo en la serie. Nos gusta que haya misterio y que haya muchas cosas que no se entiendan al final de la temporada'. Nos dijeron: 'Está bien, pero nos gustaría saberlo'", recordó Matt Duffer en una entrevista concedida a Variety.

"Creo que en realidad fue un ejercicio muy bueno: pasamos bastante tiempo con nuestros guionistas averiguando exactamente qué era el Mundo del Revés. Escribimos un documento de 20 páginas sobre la mitología. En ese momento no se llamaba el Abismo, sino Dimensión X, en referencia a las Tortugas Ninja", reveló el realizador, señalando que la idea de que el Abismo y el Mundo del Revés fuesen dos conceptos distintos había estado "ahí, integrada, durante un tiempo".

En declaraciones a Tudum, los Duffer señalaron que les encantaba la película de 1975 de David Lean El puente sobre el río Kwai. "La idea de la película es que necesitan volar ese puente. Es un objetivo militar importante. Así que pensamos que la idea de una versión sobrenatural de eso, en la que nuestros personajes finalmente necesitan volar ese 'puente' que conecta Hawkins con una dimensión maligna, era un objetivo realmente genial y algo que no habíamos visto antes. Eso era algo en lo que habíamos estado trabajando durante un par de años", explicaron.

"Me parece que el Abismo es el auténtico hogar de los Demogorgons, las enredaderas, el Azotamentes y las cosas horribles que hay en el Revés", especula Dustin ante sus amigos en el séptimo episodio de la ficción, señalando que es también el lugar a donde Once desterró a Henry, donde habría seguido perdido "de no ser por Brenner", que la obligó a buscarlo. "Y, cuando lograste contactar con el Abismo se formó un puente. Y, desde entonces, Henry y sus monstruos lo han usado para cruzar de vuelta a Hawkins", razona.