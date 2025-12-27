Todas las muertes de Stranger Things 5 vol. 2 antes del capítulo final - NETFLIX

MADRID, 27 Dic. (CulturaOcio) -

Los tres episodios que conforman el segundo volumen de la temporada final de Stranger Things ya están disponibles en Netflix. La primera entrega, compuesta por cuatro capítulos, sorprendió por evitar las muertes de algunos de los rostros más emblemáticos de Hawkins, por lo que parte del público afronta este nuevo asalto con la inquietud de que haya llegado el momento de enterrar a sus personajes preferidos.

Con el estreno de la segunda tanda de episodios, los hermanos Duffer han puesto sobre la mesa un tramo clave de la temporada que despeja una de las dudas más repetidas sobre la serie, especialmente después de que una de sus estrellas animase al fandom a "pillar pañuelos": quién muere antes del capítulo final de Stranger Things, que llegará a Netflix el 1 de enero a las 02:00 (hora española).

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los tres nuevos episodios de Stranger Things resultan, en términos de muertes, mucho menos devastadores de lo esperado para los protagonistas. Pero eso no implica ausencia de bajas, pues la serie vuelve a convertir en víctimas a varios personajes secundarios para aumentar la sensación de peligro de cara al clímax contra Vecna. Así, esta lista recopila todas las muertes que tienen lugar en el segundo volumen del final de Stranger Things:

LOS CAPTORES DE OCHO

Antes de ser liberada por Once y Hopper, Kali, también conocida como Ocho, estuvo muy cerca de escapar por sí misma del ejército que la retenía en el Mundo del Revés. Durante su primer y frustrado intento de fuga, Ocho finge su muerte para aprovechar la despreocupación de sus captores y huir, plan durante el que apuñala al científico que la examina, consigue un arma y dispara a más personal de la base militar. No obstante, finalmente la capturan de nuevo.

LA BANDA DE KALI

Cuando Kali apareció por primera vez en Stranger Things en el 2x08 lo hizo rodeada de una suerte de familia elegida con los que buscaba venganza contra quienes le hicieron daño en el Laboratorio de Hawkins. En esta nueva tanda de episodios, la propia Kali confirma a Once que, para capturarla, el ejército mató a todos sus compañeros, asesinatos que se muestran a través de un breve flashback donde soldados armados de la doctora Kay abren fuego y abaten al grupo.

UN MISTERIOSO CIENTÍFICO

La nueva entrega de la quinta temporada vuelve a explorar el origen de Henry Creel, la identidad humana de Vecna, para remarcar que sus primeras víctimas vienen de lejos. En una incursión en su mente, Max y Holly tropiezan con un traumático recuerdo del villano en el que un científico herido carga un misterioso maletín metálico en el interior de una mina abandonada. Henry le ofrece ayuda, pero el hombre le responde disparándole en la mano, lo que provoca que el joven Creel se abalance sobre él y lo golpee repetidamente en la cabeza con una roca hasta matarlo. Después, toma el maletín, aunque la serie no llega a revelar, por el momento, que hay en él.

DOS MILITARES

Harto de que Max interfiera en sus planes dentro de Camazotz, Vecna envía a tres demoperros al Hospital de Hawkins, donde el personaje de Sadie Sink está en coma, para matarla. A la par, dos militares tratan de escoltar a Robin fuera del recinto, momento en el que irrumpen los demoperros y matan a ambos soldados en segundos.

TRES DEMOPERROS

Poco después, los peones de Vecna correrán la misma suerte que los militares. A punto de que las criaturas localicen a Lucas, Max y Robin, Karen Wheeler, que estaba interna en el hospital tras plantar cara a un demogorgon al inicio de la temporada, mete una botella de oxígeno en la secadora, lo que provoca una explosión que acaba con los demoperros.

MÁS MILITARES

Hacia el final de la segunda parte de Stranger Things 5, los protagonistas diseñan una operación para detener a Vecna de forma definitiva. El gran obstáculo es acceder al Mundo del Revés para ejecutar el plan, pues quedan pocos portales abiertos en Hawkins y uno de ellos se encuentra en la zona militarizada que controla accesos y movimientos alrededor de la brecha. Pero Hopper aparece por uno de los túneles del complejo y abre fuego contra varios soldados. Al momento, Nancy se suma al intercambio y también dispara contra más efectivos.

LA FAMILIA DE DEREK

En sentido estricto, la familia de Derek está viva en el mundo real, pero se incluye en el recuento porque Vecna los asesina en sus visiones. Tras localizar a Derek en el bosque con el mapa que Max había entregado a Holly, Henry lo confronta para averiguar dónde están ambas. Mientras lo inmoviliza, le enseña imágenes de su madre, su padre y su hermana muertos, y lo amenaza con convertir esa visión en realidad si no coopera.