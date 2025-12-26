Stranger Things 5 revela qué es de verdad el Mundo del Revés (Upside Down) y reescribe toda la serie 9 años después - NETFLIX

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

Nueve años después del estreno de la primera temporada, los creadores de Stranger Things prometieron que la temporada final del fenómeno de Netflix aclararía la auténtica naturaleza del Mundo del Revés. Los tres episodios que integran el segundo volumen de la última entrega ya están disponibles en la plataforma de streaming, y con ellos la serie ha explicado por fin qué es exactamente esta dimensión oscura desde la que Vecna, el Azotamentes y los demogorgons han marcado la adolescencia de los protagonistas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La primera parte de la esperada respuesta llega desde las bases que el Volumen 1 asentó como pista central. En el Mundo del Revés existe un muro gigantesco que rodea un perímetro que actúa como frontera que impide que los protagonistas se adentren en el territorio donde Vecna se llevó a Holly Wheeler. O eso se pensaba, porque el nuevo bloque de episodios revela que la barrera no marca un límite con una misteriosa zona que está en el interior del Mundo del Revés, sino con aquello que hay (o no hay) en el exterior de esta dimensión.

Tras teorizar erróneamente que ese muro sería el resultado de la magia oscura de Vecna y desestabilizar por completo el Mundo del Revés al intentar destruirlo, Dustin encuentra notas antiguas del doctor Brenner, el científico que dirigió el Laboratorio Nacional de Hawkins. Al revisar esos documentos, el muchacho descubre que el Mundo del Revés no es una dimensión alternativa ni un mundo como tal, sino un agujero de gusano, un puente entre dos puntos del espacio-tiempo.

En el caso de Stranger Things, este puente conecta la Tierra con un planeta de naturaleza monstruosa que Dustin apoda el Abismo, el verdadero hogar del Azotamentes, los demogorgons y el resto de criaturas. Este lugar es donde de niña Once desterró realmente a Henry Creel / Uno y no al Mundo del Revés como se pensaba. Y fue en el Abismo donde el villano se convirtió en Vecna, se recuperó y perfeccionó su plan para invadir Hawkins, además de donde tiene secuestrados a los doce niños con los que quiere llevar a cabo su plan final.

¿Y CÓMO SURGIÓ EL PUENTE?

Separados en el tiempo y el espacio por distancias de escalas incalculables, Vecna no podría haber entablado contacto con la Tierra sin el Mundo del Revés. Pero él no creó este agujero de gusano, sino que llegó a él cuando Brenner obligó a Once, años atrás, a entrar en el vacío psíquico y se topó con un demogorgon. Al tocarlo, imagen que se ve 1x06, Once entró en contacto con el Abismo desde la Tierra, lo que resultó en la unión entre ambos planetas a través del nacimiento del Mundo del Revés.

Con esta nueva revelación sobre la mesa, Henry pretende arrastrar el Abismo a través del Mundo del Revés y forzar su fusión con la Tierra. Las grietas que abrió en Hawkins durante la cuarta temporada fueron, en realidad, formas de debilitar la barrera que separa la Tierra del agujero de gusano.

Pero para mover semejante masa cósmica, Vecna necesita una cantidad gigantesca de energía psíquica, exigencia que explica el secuestro de los doce niños en la quinta temporada. Su energía combinada sería el motor que permitiría tirar del Abismo a través del agujero de gusano, dejando a un paso el choque final que amenaza con estallar en el último episodio de Stranger Things, que llegará a Netflix el 1 de enero a las 02:00 (hora española).