Las 6 teorías más locas del final de Stranger Things... que pueden ser verdad

MADRID, 25 Dic. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things regresa a Netflix con tres nuevos capítulos, mientras que la entrega final de la ficción llegará el 1 de enero de 2026. Así, con la serie a punto de culminar, los fans ya están aventurando multitud de teorías, a cada cual más disparatada, sobre el destino que espera a Once, Will, Vecna y el resto de personajes de la ficción creada por los hermanos Duffer.

Desde Once y Will descubriendo que son gemelos hasta el giro de que todo es un sueño al más puro estilo Los Serrano, estas son algunas de las teorías más locas sobre el final de Stranger Things que circulan por internet... Quién sabe, quizás alguna acabe siendo cierta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

TODO ES UN LIBRO DE MIKE

Según esta literaria teoría, toda la trama de Stranger Things es en realidad la de una novela que esta escribiendo Mike, ya adulto, para superar la muerte que le marco de niño, la de su gran amigo Will. Un final así recurriría al trillado tópico en el que todo termina siendo producto de la imaginación de un personaje.

UNA PARTIDA DE DRAGONES Y MAZMORRAS

Este final, que cerraría Stranger Things estableciendo una bonita rima con el arranque de la serie, sugiere que todo lo relatado en las cinco temporadas es en realidad el desarrollo de una larga y muy compleja campaña del juego de rol Dragones y Mazmorras en la que los cuatro protagonistas llevan horas enfrascados. Un final ciertamente arriesgado y que a buen seguro desataría la ira de muchos fans, pero que sería enormemente coherente con el espirítu de la serie y, además, el homenaje definitivo a una de sus mayores fuentes de inspiración.

ONCE Y WILL SON HIJOS DE VECNA

Esta rocambolesca teoría, pero armada de forma muy sesuda en algunos foros de la red, asegura que Will y Once son hermanos separados al nacer cuyo padre biológico es, para más inri, Vecna/Henry Creel. Y dentro de este loco razonamiento hay incluso variantes, ya que algunos aventuran que podrían haber nacido fruto de inseminación artificial, proceso al que habría sido sometida Terry Ives (la madre biologica de Once) en el laboratorio, pero otros llegan incluso a afirmar que esta podría haber tenido una relación con Henry. Esto explicaría, de aquella manera, el vínculo que Will comparte con el villano.

EDDIE RESUCITARÁ COMO VAMPIRO

Pero más allá de la culminación de la gran trama Del Mundo del Revés y la batalla contra Vecna, algunos fans siguen sin aceptar la muerte de Eddie Munson, lo que les ha llevado a teorizar su improbable retorno. Según aventuran los más optimistas, Eddie podría convertirse en el vampiro Kas, un personaje de Dragones y Mazmorras (siempre D&D de telón de fondo) que traiciona a Vecna y acaba matándolo. El trágico final de Eddie a manos de los letales murciélagos habría presagiado este improbable, pero muy resultón, giro de guión.

EL AZOTAMENTES CONTROLA A VECNA

Hay no pocos fans de la serie que siguen teniendo la convicción de que Vecna no es el verdadero villano de la historia, sino que está siendo controlado por el Azotamentes... que lleva sin hacer acto de presencia en la serie desde la temporada 3. Esta teoría exculparía a un villano cuya maldad sin límites algunos se resisten a aceptar, incluso cuando sus planes incluyen secuestrar niños. Según ellos, Henry solo es la primera de las víctimas de un mal mucho mayor que amenaza con tomar toda la realidad.

VECNA PLANEA VIAJAR EN EL TIEMPO

La clase del profesor Clarke en el episodio 3 de esta última entrega sobre agujeros de gusano y viajes en el tiempo no ha pasado desapercibida para los seguidores más imaginativos. Al abrigo de esta escena, especulan con que Vecna tiene un as en la manga: planea viajar atrás en el tiempo con los niños secuestrados para cambiar el curso de la historia. Lo que no está claro es si lo hará para continuar con su pérfido plan de expandir la dimensión oscura del Inside Down por el mundo real... o lo hará para liberarse de esos traumáticos recuerdos que aún le atormentan.