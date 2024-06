Star Wars: ¿Es The Acolyte el origen de los Caballeros de Ren?

El quinto episodio de The Acolyte reveló el rostro del personaje que se ocultaba bajo la máscara del formidable villano que ha sembrado el terror y la muerte entre los Jedi. Y durante el trepidante capítulo, hay un detalle que conecta al misterioso y oscuro guerrero enmascarado con Kylo Ren y que ha destado una tan curiosa como interesante teoría fan.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Noche, el 1x05 de The Acolyte ha visto cómo los Jedi destinados en Khofar para dar con Kelnacca se enfrentaban al fin con su villano. Después de que con su sable láser el oscuro guerrero acaba con la vida de varios jedi, el Maestro Sol (Lee Jung-jae) fue el único capaz de hacerle frente e igualar sus habilidades en combate.

En un momento dado, Sol percibe algo familiar en su figura. Jecki (Dafne Keen) logra romperle el casco y dejar al descubierto su rostro... que no era otro que el de Qimir, tal y como apuntaban ya varias filtraciones y especulaciones de los fans. Tras acabar con la vida de la padawan y tomar a Osha como rehen, el personaje de Manny Jacinto tiene una corta pero muy reveladora conversación con Sol.

"¿Qué eres?", pregunta el personaje de Lee Jung-jae. Qimir da entonces una respuesta críptica. "No tengo nombre. Pero los Jedi como tú me llamaríais... Sith", explica. Quimir parece confirmar así pertenecer a los Sith, pero no lo dice convencido, enorgulleciéndose de pertenecer a la Orden del Lado Oscuro como hacen el resto de sus miembros. Estas palabras siembran la duda duda sobre si es realmente cierto, si es un Sith, o si ha simplificado las cosas pero únicamente es un usuario del Lado Oscuro sin mayor vinculación la Orden a la que pertenecieron Darth Vader o Darh Sidious.

Además, Qimir señala que su objetivo no es otro que "ser al fin libre". "Libre para usar mi poder como me plazca y sin tener que responder ante jedis como tú", dice el villano que explica que solo quería tener "una discípula, una acólita". El uso de este término concreto, y no otros más usuales entre los aprendices de los sith, unido a la música que suena al final del capítulo ha disparado las teorías sobre la verdadera historia que estaría relatando la serie.

Y es que al final del capítulo se muestra a Qimir acercándose a Osha, creyendo que en realidad se trata de Mae, con la intención de sanar su herida con los poderes la Fuerza, mientras suena el tema asociado a Kylo Ren, el personaje de Adam Driver, en las tres últimas cintas de Star Wars.

Un guiño musical que, además de rendir pleitesía al maestro John Williams, ha dado alas a la teoría de que en realidad Qimir sea en realidad, un caballero de Ren... el primer caballero Ren. En los cómics de Star Wars ya explicaron que esta misteriosa orden existía mucho antes de que Ben Solo se convirtiese en su líder, de manera que con la partitura sonando repetidamente durante el quinto episodio, tal vez, la serie esté dando a entender que Qimir sea el Ren primigenio.

ARREGLANDO EN CANON

Además, esta teoría serviría para solventar la presunta ruptura del canon, ya que los Sith estaban, según los jedi, extinguidos durante más un milenio, según afirmó el maestro Ki-Adi Mundi en el Episodio I: La amenaza fantasma. Si Qimir no es un Sith, sino el primer Caballero de Ren, esto arreglaría esta conmoción en la Fuerza (y en el canon).

Tampoco hay que olvidar que la apariencia del villano de The Acolyte se inclina mucho más hacia lo visto en los Caballeros de Ren en la trilogía de secuelas (y en los cómics oficiales y canónicos) que a cómo han lucido los Sith en pantalla.

Sin embargo, otros usuarios señalan que no es factible, ya que los Caballeros de Ren son guerreros de bajo nivel, que, aun siendo poderosos en el Lado Oscuro, en teoría no lo eran tanto como los Sith o los Jedi en el luminoso. Y las habilidades de Qimir parecen ser completamente las de un Sith. Y uno de los más poderosos.

Sea como fuere, para descubrirlo, los fans deberán seguir viendo The Acolyte en Disney+.