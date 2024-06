The Acolyte 1x05 confirma la identidad del Sith y su pasado jedi

The Acolyte 1x05 confirma la identidad del Sith y su pasado jedi - LUCASFILM

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte ha revelado al fin quién se escondía bajo la máscara del temible villano que lleva atormentando a los Jedi desde el primer episodio. La nueva serie de Star Wars, ambientada en la Alta República, llevaba cuatro capítulos dando pistas sobre el personaje que blandía el sable láser rojo y que muchos identificaban como un auténtico Sith.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante el quinto episodio, los Jedi destinados en Khofar para dar con Kelnacca se enfrentan finalmente al temible villano. Se desata así un terrible combate en el que el Sith demuestra estar varios escalones por encima de sus rivales. El resultado es una auténtica masacre en la que casi todos los caballeros acaban muriendo.

Tan solo el maestro Sol parece estar a la altura del villano y le le hace frente en solitario en un duelo muy igualado. "¿Quién eres?", le pregunta asustado el Jedi. "¿No te acuerdas de mí?", responde.

El personaje de Lee Jung-jae solo es capaz de percibir "algo familiar". Pero es poco después cuando descubre la terrible verdad. En un segundo envite, su padawan, Jecki, le ayuda a luchar contra oscuro sith. La joven logra incluso de romperle el casco y dejar al descubierto su rostro. Pero al hacerlo queda a la distancia de su sable láser. Y con tres rápidos y certeros golpes, el misterioso guerrero del Lado Oscuro acaba con la vida del personaje encarnado por la actriz española Dafne Keen.

Es entonces cuando se muestra al fin quién es. Y, como muchos fans presagiaban, se trata de Quimir. Este personaje al que da vida Manny Jacinto había sido hasta ahora un compañero en las asesinas misionesde Mae y algo así como su intendendencia. Otra suerte de discípulo del villano que daba la impresión de ser muy despreocupado y algo torpe. Pero, tal y como ya apuntaban algunas pistas y diversas e inoportunas filtraciones, todo ello era solo fachada.

"LOS JEDI ME LLAMÁIS SITH"

"¿De verdad no sabías que era yo? ¿Ni siquiera lo sospechabas?", le cuestiona a la propia Mae, que le había traicionado para volver con su hermana, mientras la agarra por el cuello. Y es en ese momento cuando un Sol devastado por la muerte de Jecki le pregunta: "¿Qué eres?". Quimir da entonces una respuesta algo dubitativa. "No tengo nombre. Pero los Jedi como tú me llamaríais... Sith", explica.

Quimir parece confirmar así pertenecer a la Orden Sith. Sin embargo, no lo dice convencido, sembrando la duda sobre si es realmente cierto o si ha simplificado las cosas pero únicamente es un usuario del Lado Oscuro sin mayor vinculación con los legendarios villanos. Lo mismo que ya hizo Asajj Ventress, por ejemplo.

De hecho, Quimir confiesa no tener nombre, algo de lo que los Sith enseguida presumen, y además dice que su objetivo no es otro que "ser al fin libre". "Libre para usar mi poder como me plazca y sin tener que responder ante jedis como tú", dice el villano poniendo encima de la mesa de nuevo el monopolio de la Fuerza que la Orden Jedi ejerce en toda la galaxia.

Se espera que estas cuestiones tengan respuesta en los próximos episodios de The Acolyte. A la serie de Star Wars aún le restan tres capítulos para concluir su primera temporada. Ya se ha destapado la identidad de su villano, pero todavía quedan varios asuntos por resolver en la historia. El próximo episodio llegará a Disney+ el miércoles 3 de julio en España, la noche del 2 en Latinoamérica.