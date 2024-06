Star Wars: The Acolyte: ¿Cuántos años tiene Ki-Adi-Mundi?

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Desde que salieron a la luz los primeros avances de The Acolyte, Ki-Adi-Mundi ha sido uno de los personajes que más polémica ha generado. Ki-Adi-Mundi apareció en la primera película en orden cronológico de Star Wars, Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, e insiste en que los Sith se han extinguido durante milenios. Su aparición en el episodio 4 de The Acolyte ha complicado aún más la coherencia en el 'timeline' de la saga, ya que parecen haber alterado la edad del personaje.

Muchas otras historias de Star Wars han dejado claro que los Sith nunca se extinguieron, simplemente los Jedi creían que sí mientras los maestros del Lado Oscuro de la Fuerza permanecían ocultos. The Acolyte reconfigura así, para desesperación de los fans más inmovilistas de la saga, un elemento del canon previamente consolidado... y podría no ser el único.

Teniendo en cuenta que The Acolyte está ambientada en la Era de la Alta República de Star Wars, unos 100 años antes de La amenaza fantasma, la aparición de Ki-Adi-Mundi en el episodio 4 confirma que según la serie el maestro cereano debe haber nacido antes de este punto en la línea temporal.

De esta manera, los fans creen que The Acolyte está rompiendo el canon, ya que historias anteriores sobre Ki-Adi-Mundi confirmaron que nació en el año 93 ABY, alrededor de 40 años después de que The Acolyte tenga lugar. Sin embargo, esta fecha de nacimiento se confirmó en una historia de Legends, el término general para cualquier proyecto que ha quedado fuera del canon.

Así, dado que la edad de Ki-Adi-Mundi solo se reveló en Legends, este dato nunca se ha confirmado en una historia que forme parte del canon. Ki-Adi-Mundi ha estado en innumerables tramas de Star Wars, desde la trilogía de precuelas hasta series de televisión como Star Wars: The Clone Wars y material canónico como el libro Star Wars: The Living Force de John Jackson Miller.

Estas historias han revelado mucho sobre Ki-Adi-Mundi y lo convirtieron en un incondicional de la era de las precuelas de Star Wars, pero nunca se ha confirmado nada sobre su edad exacta en este material oficial o canónico.

Lo único que sus apariciones hasta la fecha han dejado claro es que Ki-Adi-Mundi es un Jedi mayor, aunque nunca se especifica cuántos años tiene. El personaje es visiblemente más joven en The Acolyte, insinuando que no nació mucho antes de los eventos de la serie. Sin embargo, la ficción y todos los demás proyectos canónicos que incluyen a Ki-Adi-Mundi no han indicado su edad, fecha de nacimiento ni nada estrechamente relacionado con este dato de su biografía.

En todo caso, los próximos episodios de The Acolyte podrían hacerlo, y solo entonces su fecha de nacimiento se consolidaría oficialmente en el canon de Star Wars.

Como la edad de Ki-Adi-Mundi solo se confirmó en Legends y todas las historias canónicas de Star Wars no revelaron esta información, los creadores de The Acolyte estaban en su derecho de incluir al Jedi en la historia. En todo caso, sería bueno que en los próximos capítulos la serie explicara algo más sobre su nacimiento o el proceso de envejecimiento de su especie para evitar que los fans identifiquen su edad con un posible agujero de guión en la saga.