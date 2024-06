The Acolyte: ¿Ha revelado Maestro Sol el oscuro secreto de los jedi?

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

El cuarto episodio de The Acolyte ha estado marcado por importantes revelaciones. Pero puede que la más sorprendente proceda del Maestro Sol (Lee Jung-jae), quien podría haber sacado a relucir un oscuro secreto que atañe a la Orden Jedi.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el tercer capítulo de la serie, un grupo de tres caballeros jedi y un padawan llegaron hasta el planeta Brendok, donde se toparon con un grupo de brujas sensibles a la fuerza liderado por la Madre Aniseya. Allí descubrieron la existencia de Mae y Osha, dos niñas con excelentes habilidades a quienes les exigen someterse a las pruebas para comprobar si deben entrar en la Orden como padawans. Sin embargo, las madres Aniseya y Koril instruyeron a sus hijas para que no superasen dichas pruebas y así, una vez de vuelta, convertirse en miembros de pleno derecho del aquelarre.

Pero Osha anhelaba seguir el sendero luminoso de la Fuerza, por lo que, tras realizar la prueba y tener una sincera conversación con Sol, decidieron que merecía ser entrenada como Jedi. Al enterarse de que su hermana quería abandonar el clan de hechiceras y su futuro junto a ella, Mae encolerizó y, siempre según la versión oficial que dieron los Jedi, incendió el hogar del aquelarre para evitar que su hermana se fuera, matando a toda su familia en el proceso.

El azar quiso que los Jedi salvasen a Osha, que pasó a ser la discípula de Sol, quien podría haber revelado un oscuro secreto del pasado en el cuarto capítulo de The Acolyte. En un momento dado, cuando viajan hasta el escondrijo de Kelnacca, la joven le hace saber que se encuentra preparada para enfrentarse a su hermana Mae.

Sol le responde diciendo que, en lugar de pelear contra ella, debería enfrentarse a todo su pasado. Al ponerlo en retrospectiva le permitirá dejarlo atrás y seguir avanzando. Esto también es aplicable al Maestro Jedi. A lo largo de los episodios anteriores Sol no ha dejado de manifestar que se siente culpable por cómo se desarrollaron las cosas en Brendok y no conseguir salvar a Mae, aunque no tenga intención de admitirlo frente a Yord, Jecki ni cualquier otro Jedi.

PROPAGANDA JEDI

Posiblemente, se deba a cómo los demás Jedi lo perciben, sin embargo, también podría ocultar algo mucho más siniestro: propaganda Jedi.

Y es que, todo cuanto sucedió en Brendok forma parte de un capítulo oscuro que la Orden Jedi ha mantenido oculto para quienes no tomaron parte en él. Mientras que Mae parece ser una villana sin redención posible, los Jedi son vistos como aquellos que mantienen el orden en toda la galaxia y se ponen al servicio de la luz.

No obstante, hay algo en el relato que parece no encajar. Si fue Mae quien destruyó a su familia... ¿por qué odia tanto a los Jedi? Gracias a su intervención, Osha se salvó. ¿Qué razón podría tener entonces? Quizá aquello que atormenta tanto al Maestro Sol sea que los Jedi hayan alterado la historia, hayan covertido una mentira en verdad, para convertir a Mae en la villana de aquello que sucedió hace años.

Es el tipo de secreto que el Jedi ocultaría a los demás con la intención de que no dejen de creer y confiar en la Orden, aun sabiendo que sobre sus hombros recae la vergüenza de saber lo que pasó. Sea como fuere, de momento, para averiguarlo, los fans de Star Wars deberán seguir viendo The Acolyte en Disney+.