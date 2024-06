El villano de The Acolyte enciende a los fans de Star Wars: "El Sith más atractivo que hemos visto"

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de The Acolyte ha confirmado al fin la identidad del maestro Sith de Mae. Y aunque no ha sido una revelación precisamente sorprendente, sí que ha sido acogida con furor por muchos seguidores de Star Wars. Si ya con el estreno del anterior capítulo los fans mostraron su entusiasmo por la apariencia del villano, al que bautizaron Darth Teeth por la sonrisa metálica de su casco, con esta nueva entrega las redes sociales se han llenado con mensajes que resaltan lo atractivo que resulta a rostro descubierto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde el estreno de la serie muchos fans apuntaron hacia un inesperado personaje, Qimir, como el verdadero rostro del oscuro y enmascarado villano de The Acolyte. Esta teoría no hizo más que ganar fuerza, de modo que en el cuarto episodio era prácticamente una certeza... confirmada definitivamente en el quinto capítulo. Y es que debajo de la tétrica máscara se escondía el rostro del despreocupado compañero de Mae, encarnado por Manny Jacinto y que no había conseguido engañar a todos con su fingida torpeza.

En todo caso, y a pesar de la masacre de jedis que perpetra, el villano ha logrado aumentar su club de fans con su estelar aunque letal actuación. Y es que, así como sus atrocidades no restaron atractivo al Anakin Skywalker de Hayden Christensen, tampoco parecen afectar al personaje de Manny Jacinto que podría situarse por encima de otros con más en el ranking de villanos más atractivos de la franquicia.

"Chicos sean honestos, está Qimir compitiendo por ser el Sith más atractivo que hemos visto sí o sí", afirmaba un usuario de X. Asimismo, otra cuenta de la red social anuncia que la poca sorpresa del giro argumental es lo de menos: "No me importa si era obvio, Manny Jacinto está bueno".

the acolyte spoilers // #theacolyte

-

-

-

guys be honest is qimir in the running for the hottest sith we've seen yes or yes — sage⁵⁰¹ 💌 tbb acolyte era (@ahsokasgoggles) June 26, 2024

idc if it was obvious, manny jacinto is hot #TheAcolyte — THENA 💜 (@itsthenatv) June 26, 2024

the acolyte spoilers // #TheAcolyte

-

-

-

well ….. pic.twitter.com/klfDMh3hyk — sage⁵⁰¹ 💌 tbb acolyte era (@ahsokasgoggles) June 26, 2024

Uno de los aspectos que destacan especialmente los fans del Sith son sus musculosos brazos, que en este capítulo quedaban bien a la vista, en particular durante las escenas de lucha. Así lo señala un usuario de X, incluyendo la foto de un bíceps como spoiler del capítulo sin contexto.

"Qimir, eres despreciable (Dios Mío, qué brazos). Te odio (BRAZOS). No quiero ni mirarte (como conseguiste esos...). Aléjate de mí (oh no, tropecé con tus bíceps)", reza otra publicación en redes.