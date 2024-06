Star Wars The Acolyte ¿Cómo desactiva los sables láser el Sith en el capítulo 5?

¿Cómo Desactiva Los Sables Láser El Sith De Star Wars: The Acolyte 5?

¿Cómo Desactiva Los Sables Láser El Sith De Star Wars: The Acolyte 5? - LUCASFILM

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte ha superado su ecuador con el estreno de su quinto episodio en Disney+. Ambientada en la era de la Alta República, la ficción de Lesley Headland se ha caracterizado desde el principio por introducir temas o elementos del universo Star Wars poco explorados hasta ahora en la franquicia. El último ejemplo es el de una rara defensa frente a los Jedi y sus espadas láser, que ha supuesto una gran ventaja para el Lord Sith en el gran combate que se ha vivido en la quinta entrega de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El capítulo 4 de The Acolyte terminaba en un momento álgido, con el villano enmascarado apareciendo frente al grupo de Jedi que había ido en busca de Kelnacca. La quinta entrega comienza retomando ese momento, que inevitablemente se convierte en una feroz batalla entre los lados luminoso y oscuro de la Fuerza.

A pesar de que el villano parece en clara desventaja, ya que está solo frente a nada más y nada menos que ocho contrincantes tan formidable como se puede esperar de caballeros jedi, el combate enseguida se inclina a su favor. Y es que los Jedi parecen tener dificultades a la hora de enfrentarse con el enmascarado, y no solo porque la Fuerza sea extraordinaramente intensa en él, como demuestra con sus terribles habilidades, sino también porque, al entrar en contacto con su casco y uno de sus brazos, sus espadas láser quedan desactivadas durante varios segundos.

Esto se debe a que tanto el casco como el guantelete del Sith están hechos de un raro material en el universo de Star Wars, el mineral conocido cortosis, que provoca que los sables de luz se desactiven temporalmente al contacto con él.

A pesar de ofrecer una ventaja indudable en combate por estas características, el cortosis no constituye una armadura impenetrable, como por ejemplo el beskar de The Mandalorian. Así, y tras varios golpes, el Maestro Sol y la padawan Jecki le acaban desenmascarando al sith, revelando la verdadera identidad del villano... que no es otro que Qimir.

En su conversación con el usuario del Lado Oscuro de la Fuerza, Sol descubre otra habilidad de este material. Y es que el mineral tiene otra valiosa propiedad y es que cuando el Maestro Sol exige al Sith que muestre su rostro, este responde: "¿Y dejar que me leas la mente?"

Así, el villano ha revelado una razón de más, aparte del anonimato, para esconderse tras la tétrica máscara... y es la misma que tenía Magneto para llevar su icónico casco de metal en X-Men. Tal y como el villano de la Patrulla X quería evitar que Charles Xavier le leyera y controlara su mente, parece que el casco de Quimir es una defensa contra la telepatía de los Jedi.

Aunque el mineral cortosis formaba parte del canon establecido en Legends, esta es la primera vez que llega a una ficción en imagen real. Por otro lado, aun dentro del universo de Star Wars se trata de un material muy raro y difícil de encontrar, por lo que es lógico que los Jedi no sepan reaccionar cuando al enfrentarse a Quimir sus espadas empiezan a fallar... Una ventaja más que ha supuesto la victoria del villano en el oscuro quinto capítulo de The Acolyte que ha supuesto una auténtica matanza, con numerosos caballeros jedi muertos a manos de Qimir.