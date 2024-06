Todos los jedi muertos en The Acolyte 1x05, el episodio más sangriento de Star WarsS

Todos los jedi muertos en The Acolyte 1x05, el episodio más sangriento de Star WarsS - LUCASFILM

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte ha superado el ecuador de su primera temporada con un episodio que prometía ser especialmente intenso... y sangriento. Y es que el quinto capítulo de la serie de Star Wars ha dejado muchas bajas entre las filas de los caballeros Jedi, siendo la mayor matanza de estos que se recuerda en pantalla posiblemente desde La Venganza de los Sith.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio anterior de la ficción creada por Leslye Headland concluyó con el cara a cara en el planeta Khofar del misterioso Sith enmascarado y los Jedi que fueron allí a buscar a Kelnacca encabezados por el Maestro Sol. La batalla estaba lista y The Acolyte no ha defraudado con un enfrentamiento de nefastas consecuencias para la Orden.

Y precisamente el capítulo arranca con un muerto. Esto es lo primero que ve Osha al despertar tras haber caído inconsciente en el primer ataque del villano. Al abrir los ojos, la joven se encuentra nada menos que con el cadáver de un Jedi cuyo nombre se desconoce.

Poco después atisba entre la espesa jungla un combate en marcha y ve cómo el Sith va matando uno a uno a los guerreros del Lado Luminoso de la Fuerza. Primero se encarga del kel dor Ithia Paan. Después asesina a otro más y posteriormente empala a otros dos a la vez con su sable láser rojo en un movimiento cruel y bestial que da buena muestra de su enorme poder.

En apenas unos instantes, The Acolyte ya ha mostrado cómo el Sith del casco tras el que se esconde Qimir, el personaje al que da vida Manny Jacinto, ha asesinado hasta a cinco Jedi, a los que hay que sumar al maestro wookiee Kelnacca, que ya apreció muerto en el anterior episodio.

Entonces, el villano pone su vista en Yord, aunque Osha logra despistarle antes de que mate a su compañero, aunque finalizará el trabajo después. A lo largo del metraje, los Jedi supervivientes van enfrentándose a él con duelos cada vez más igualados. Pero es en ellos cuando llegan las principales muertes del capítulo.

En uno de los ataques contra el Sith, Jecki ayuda a su maestro, Sol, que ha sido el único de hacer frente con garantías al villano, para así superarle en fuerzas. La padawan demuestra unas impresionantes dotes de combate, hasta el punto de conseguir romperle el casco al temible Lord tenebroso. Pero al hacerlo, la joven queda desprotegida y este no duda un segundo en acabar con su vida con tres certeras estocadas.

El personaje interpretado por Keen era uno de los grandes favoritos de los fans de The Acolyte, pero no ha podido sobrevivir a la batalla. Y tampoco lo hace Yord, que cuando regresa al combate junto a Osha es atrapado por el Sith, que le rompe el cuello con sus propios brazos. Era evidente que los Jedi no podían salir con vida del planeta para informar a la Orden, pues entraría en conflicto con el canon galáctico.

Pero los responsables de la serie han querido mostrar explícitamente y con violencia las muertes de algunos de sus grandes protagonistas. Al final del capítulo, de hecho, tan solo quedan con vida el Maestro Sol, Osha, Mae y el rastreador Bazil. El resto de la expedición ha caído. Y es muy probable, además, que dichos supervivientes también mueran en los episodios finales.

Para descubrir cómo continúa The Acolyte tras la matanza perpetrada por el Sith aún hay que esperar una semana más. El sexto episodio de la serie verá a luz en Disney+ el miércoles 3 de julio en España, la noche del 2 en Latinoamérica.