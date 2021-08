¿Por qué X-Men y Los 4 Fantásticos no están en What If...?

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Antes del estreno de ¿Qué pasaría si...? (What If...?), el responsable de la serie, A.C. Bradley mencionó algunas de las restricciones que tuvo a la hora de crear las distintas historias que componen la serie. El guionista señaló que algunas de las tramas más oscuras de los cómics le fueron vetadas, así como la posibilidad de hacer un crossover con Star Wars. Ahora se ha revelado que hubo varios personajes, muy importantes en las grapas, con los que los escritores no pudieron trabajar.

Tanto Los 4 Fantásticos como los X-Men estuvieron siempre fuera de los límites en los que los escritores podían moverse. A pesar de que con la compra de Fox por parte de Disney la compañía puede hacer pleno uso de estos personajes, el estudio ha preferido esperar por un motivo muy claro.

"Queríamos asegurarnos de que los personajes estuvieran firmemente arraigados en el MCU", ha señalado el productor ejecutivo de la serie, Brad Winderbaum.

Además, ha explicado que la decisión no tuvo nada que ver con los derechos ni con las historias futuras que la compañía quiere contar. "¿Qué pasaría si ...? es un giro en una historia establecida, así que miramos, principalmente, a la Saga del Infinito", ha apuntado.

En base a las palabras del productor ejecutivo se entiende que, por un lado la serie siempre se planteó como una versión alternativa a algo ya visto, por lo que la ausencia de estos personajes en el MCU hacía que no fuera plausible narrar una historia alrededor de ellos. Por otro lado, también se entiende que Marvel ha preferido esperar a presentar en acción real a los nuevos personajes para conseguir un mayor impacto con su llegada al mundo de los Vengadores.

Hay que recordar que, si bien de los X-Men no hay noticias hasta el momento, la película de Los 4 Fantásticos ya está en marcha en Marvel Studios. Sin fecha de estreno y sin reparto confirmado, solo se conoce que el director será el realizador de Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Lejos de casa y la aún inédita Spider-Man: No Way Home, Jon Watts.

Aunque los espectadores no verán ni a los mutantes ni al equipo liderado por Reed Richards, podrán seguir disfrutando de nuevas y audaces interpretaciones de los personajes hasta ahora presentados en las películas de MCU. El tercer episodio de la serie estará disponible en Disney+ desde el miércoles 25 de agosto.