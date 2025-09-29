Spider-Man es canon en el DCU de James Gunn gracias a Peacemaker

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

James Gunn sigue moldeando, junto a Peter Safran, la nueva era del Universo DC. Pero lo que nadie esperaba es que el director y guionista de Superman, que regresará con una nueva entrega del hombre de acero cuando el 9 de julio de 2027 se estrene Man of Tomorrow (El hombre del mañana), convirtiese oficialmente a Spider-Man en canon del DCU.

Titulado Chris que no ve, corazón que no siente, el sexto episodio de la temporada 2 del Pacificador ha visto a Leota Adebayo (Danielle Brooks), Emily Harcourt (Jennifer Holland), Adrian Chase/Vigilante (Freddie Stroma) y John Economos (Steve Agee) adentrándose en la dimensión paralela donde se encuentra Christopher Smith/el Pacificador (John Cena), viviendo la vida de su doble tras matarlo accidentalmente. Nada más irrumpir en este universo alternativo, el equipo toma caminos separados. Adrian decide entonces buscar a su propio doble. Leota lo advierte de que las cosas podrían torcerse si se topa con él. Poco después tiene lugar la delirante y surrealista escena en la que Chase se encuentra con su variante.

Es en esta secuencia donde el Vigilante está frente a frente con su otro yo y se señalan entre sí, diciendo: "Oh, eh, el meme de Spider-Man". Esto confirma la existencia del trepamuros y, probablemente, otros héroes Marvel en el DCU, aunque se traten de personajes ficticios. Asimismo, establece que Spider-Man es lo suficientemente importante como para incluir su célebre meme en el Universo DC.

Conviene recordar que dicho meme tiene su origen en el episodio 19 de la temporada 1 de la serie animada de 1967, titulado Doble identidad. En este capítulo, un ladrón que respondía al nombre de Charles Cameo se disfrazaba de Spider-Man para cometer robos de arte, hasta que se enfrenta al auténtico trepamuros y, en un momento dado, comenzaban a señalarse entre sí.

Durante la última década, este meme de Spider-Man se ha hecho viral en las redes sociales e incluso parodiado en la oscarizada Spider-Man: Un nuevo universo y su secuela, Cruzando el Multiverso. Además, Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire también lo recrearon en una sesión de fotos para promocionar Spider-Man: No Way Home.

Por otra parte, la introducción del meme de Spider-Man en el Pacificador imposibilita un crossover entre los Universos Marvel y DC. Sin embargo, con las infinitas posibilidades que ofrecen ambos multiversos, un evento de tal calibre podría terminar sucediendo igualmente en el futuro.