El showrunner de The Walking Dead: Daryl Dixon explica el giro final de Codron - AMC

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon ha presentado a los soldados de Pouvoir des Vivants, liderados por Genet. En el grupo también está Codron, quien, pese a estar del bando de los villanos, protagoniza un sorprendente giro al final de la primera temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 6, los soldados acorralan a Daryl y su grupo, y a Codron se le ordena matar a Laurent frente a ellos. Sin embargo, no es capaz de matar al niño, sino que dispara a los otros soldados y deja escapar a Daryl y su grupo.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el showrunner David Zabel ha hablado sobre el sorprendente giro de Codron en el final y cómo prepara el escenario para la temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon. "Codron tiene este giro porque lo siente mucho. Está en su propio viaje porque se está redimiendo por el asesinato de su hermano. Entonces, aunque hace muchas cosas malas, hay un núcleo con el que podemos empatizar. Y siempre quiero un villano con el que pueda empatizar parcialmente, que pueda entender y que sepa emocionalmente de dónde viene", contó.

"Y ese núcleo interno de Codron, que ha sido enterrado bajo muchas otras cosas fuertes y violentas, vuelve a salir en este momento del que estás hablando, cuando están de viaje y se da cuenta de que su trabajo es matar a Laurent y a todos los demás. No tiene eso en su corazón. No tiene en su corazón matar al niño. Y se da cuenta hasta cierto punto de los errores de su camino. Y entonces elige un rumbo diferente en ese momento. Tendrá que pagar por esa elección porque no hizo lo que se suponía que debía hacer. Pero tiene un momento de verdadera redención en el que hace lo correcto", agregó.

Aunque la temporada 1 de The Walking Dead: Daryl Dixon terminó con Laurent a salvo en el Nido, la decisión de Codron de dejarlos escapar puede costarles esa seguridad. Cuando regresa con Genet, ella se da cuenta de que Codron mató a sus hombres y descubrió la ubicación del Nido. Su última aparición en el episodio muestra a los soldados de Pouvoir arrastrándolo, probablemente para sacarle la información.

Aunque logró salvar a Daryl y su grupo, ahora Genet considera a Codron un enemigo, lo que significa que utilizará todos los métodos que pueda para descubrir el Nido. No está claro si podrá escapar antes de revelar la información, pero su supervivencia en la temporada 2 parece inevitable. Sin embargo, esa supervivencia podría permitir a Pouvoir descubrir dónde está Laurent si decide ir allí en busca de refugio. El final de The Walking Dead: Daryl Dixon parece ambiguo, pero todo apunta a que Daryl se quedará en Francia en el futuro cercano. Si Codron decide ir al Nido en ese período de tiempo, podría sin duda poner en peligro a los supervivientes.