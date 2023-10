The Walking Dead: Daryl Dixon revela el culpable del virus zombie

The Walking Dead: Daryl Dixon revela al responsable del virus zombie

The Walking Dead: Daryl Dixon revela al responsable del virus zombie - AMC

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon lleva al personaje de Norman Reedus a Francia, donde se ha topado con una nueva villana llamada Genet. Genet y su grupo podrían ser la clave para resolver el misterio de cómo se originó el virus zombie, especialmente un científico que trabaja para ella.

Entre los científicos de Genet hay uno conocido simplemente como El Doctor, quien ha estado realizando experimentos con zombies para transformarlos en caminantes con sangre ácida. En sus breves apariciones, El Doctor no parece exactamente dispuesto a seguir realizando estos experimentos para Genet, lo que sugiere que es un prisionero que Genet mantiene como rehén.

Los flashbacks han revelado que El Doctor lleva mucho tiempo experimentando con zombies y se niega a revelar a sus proveedores de sujetos para qué los necesita. Es posible que, mientras Genet le obliga a hacer que los caminantes capturados sean aún más letales, pretenda utilizar su investigación para desarrollar una cura. Crear una cura sería la única manera para que El Doctor lograra la redención si fue él quien causó el brote inicial.

En el final de The Walking Dead: World Beyond, se ve a una mujer en un laboratorio abandonado en Francia, copiando archivos de un disco duro a su propio ordenador. Estos documentos incluían un vídeo del doctor Edwin Jenner del Centro de Control de Enfermedades, visto por primera vez en el final de la temporada 1 de The Walking Dead. Entonces aparece un hombre que la apunta con un arma y le exige saber a dónde fue el Equipo Primrose, supuestamente el grupo responsable del brote.

La mujer dice que el Equipo Primrose estaba en una conferencia en Toledo, Ohio, cuando todo sucedió. El hombre la mata y ella rápidamente se convierte en un zombie más rápido, más fuerte y más agresivo de lo normal. En el vídeo, el doctor Jenner menciona varias variantes de zombies que fueron reportadas por el Equipo Primrose en otros países, pero que el Centro de Control de Enfermedades aún no ha observado en Estados Unidos. World Beyond sugiere firmemente que el Equipo Primrose ha sido asesinado o capturado desde entonces, pero El Doctor podría ser un superviviente, lo que explicaría de dónde proviene su conocimiento.

La supuesta conexión de Genet con los orígenes del virus zombie la convertiría en la villana más importante del universo de The Walking Dead hasta la fecha. Todos los villanos icónicos del pasado, desde Negan hasta el Gobernador, no tenían ninguna conexión personal con el brote; simplemente aprovecharon un mundo sin ley para convertirse en villanos. Genet es la primera que puede tener vínculos con los orígenes del virus y, si The Walking Dead: Daryl Dixon confirma que El Doctor fue responsable del brote del virus, entonces se convertirá en una de las tramas más importantes de la franquicia.