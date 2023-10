Grandes noticias para la temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Cuando terminó The Walking Dead, AMC planeó un spin-off protagonizado por Daryl Dixon y Carol Peletier. Sin embargo, la actriz Melissa McBride salió del proyecto, que terminó siendo una serie únicamente del personaje de Norman Reedus. Ahora los fans de esta pareja están de enhorabuena, porque Carol aparecerá en la temporada 2.

La saga TWD ha contado con su propio panel en la New York Comic Con, donde Reedus dio la noticia. "Mi buena amiga, la talentosa Melissa McBride, estará en el reparto habitual. No podríamos estar más entusiasmados", declaró el intérprete. Además, también se ha desvelado que la temporada 2 se titulará The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol (El libro de Carol).

Norman Reedus onstage at New York Comic Con delivering the news that Melissa McBride will be a series regular for season 2 of “The Walking Dead: Daryl Dixon”.

©️ @WalkingDead_AMC #normanreedus #twd #thewalkingdead #twddaryldixon #thewalkingdeaddaryldixon #nycc #nycc2023 pic.twitter.com/LNH4TQGxaF — Norman Reedus Network | Fansite (@reedusnetwork) October 12, 2023

En España, AMC emitirá el final de la temporada 1 de The Walking Dead: Daryl Dixon el lunes 16 de octubre, y está previsto que Carol aparezca en dicho capítulo. La temporada 2 está actualmente en producción y se espera que se estrene en 2024.

Anteriormente, McBride ya había dejado caer su posible vuelta a la franquicia. "Sabía que había mucho más que contar sobre la historia de Carol, ya que estaba muy inquieta la última vez que la vimos, mientras veía a su mejor amigo, Daryl, irse. Separados o, con suerte, juntos, sus historias son profundas, y estoy muy emocionada de continuar el viaje de Carol aquí. Este equipo de narradores ha hecho un trabajo increíble para llevar a estos dos personajes a un mundo completamente nuevo para ellos, y me encantan esos descubrimientos", afirmó.

Fue en abril de 2022 cuando se anunció que McBride no podría participar en el spin-off junto a Reedus. "Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del universo de The Walking Dead. Desafortunadamente, ya no puede participar en el spin-off previamente anunciado centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y filmará en Europa este verano y se estrenará el próximo año. Trasladarse a Europa se volvió logísticamente insostenible para Melissa en este momento. Sabemos que los fans estarán decepcionados con esta noticia, pero el universo The Walking Dead continúa creciendo y expandiéndose de maneras interesantes y esperamos volver a ver a Carol en un futuro cercano", expuso AMC entonces.

Además de McBride y Reedus, The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol también contará en su elenco con Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney.