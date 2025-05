Creadores de The Last of Us explican el final de la temporada 2 y adelantan el futuro de Ellie y Abby

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Last of Us ha llegado a su fin, pero la historia de Ellie (Bella Ramsey) y Abby (Kaitlyn Dever) no ha terminado. El episodio final retoma la historia justo después de los eventos del quinto capítulo, con Jesse (Young Mazino) intentando extraer una flecha de la pierna de Dina (Isabela Merced). La sexta entrega estuvo dedicada a los flashbacks de Ellie y Joel (Pedro Pascal), mientras que el desenlace dejó un impactante cliffhanger que prepara el terreno para la próxima temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Cuando Ellie regresa al teatro después de torturar a Nora (Tati Gabrielle), decide contarle todo a Dina sobre lo ocurrido en Salt Lake, incluida la información que acaba de recibir de Nora: que el padre de Abby era el médico desarmado al que Joel mató. Dina parece tomarse la revelación con calma, aliviada de que Ellie finalmente le haya dicho la verdad.

"Fijaos en cuándo Ellie dice la verdad. Lo hace en medio de la relación más íntima y cercana que tiene después -no antes, ni durante, ni justo después- de confirmar que ella y esa otra persona están enamoradas", declaró el cocreador Craig Mazin durante una rueda de prensa previa al final de temporada. "Decir la verdad es ser vulnerable, y en este mundo, cuando dices la verdad, eres débil, estás entregando algo... Luego, fijaos en su rostro, lo cerca que está de cómo se veía Joel cuando hablaba con ella. Siempre será difícil", añadió.

Con esta trama, Mazin asegura que su objetivo es que la audiencia "entienda por qué mienten", agregando: "No mienten para manipular. No mienten por maldad. Mienten para protegerse. Cuando dejan de mentir, significa que existe una confianza extraordinaria. Pero en ambos casos, ya sea Joel o Ellie, cuando se sinceran, creen que pueden perder a la persona que aman por ello".

EL ENFRENTAMIENTO DE ELLIE Y JESSE

Tommy (Gabriel Luna) se encuentra en Seattle, por lo que Jesse y Ellie van en su búsqueda. Sin embargo, esta misión dura poco, ya que las tensiones entre ambos comienzan a surgir casi de inmediato, especialmente después de que se topen con un grupo de soldados del Frente de Liberación de Washington torturando a un niño serafita. Ellie quiere intervenir, pero Jesse la detiene.

La situación se complica todavía más cuando Ellie ve el acuario y se da cuenta de que ese debe ser el lugar donde está Abby, basándose en la pista de Nora sobre la ballena y la rueda. Jesse intenta disuadirla de ir, insistiendo en que deberían encontrar a Tommy y abandonar Seattle, lo que provoca un estallido de Ellie, harta de que Jesse actúe con superioridad moral. Para empeorar las cosas, es en este momento cuando Ellie descubre que Jesse votó en contra de enviar un equipo a Seattle desde el principio.

"No es que lo que ella esté haciendo sea correcto, pero la creencia de él en su propia moralidad es tan cuestionable, y tan arbitraria, que se resume en: 'Soy moral, íntegro y estoy dispuesto a sacrificarme por la gente... siempre y cuando estén dentro de esta valla de madera. Pero si están fuera de la valla, los dejo morir, incluso si se trata de un niño'", explicó Mazin sobre el choque entre Ellie y Jesse.

Además, Mazin y Druckmann desvelaron que desde el principio estuvieron de acuerdo en cómo votaría Jesse. "Creo que en nuestras conversaciones sobre cómo votó Jesse, ambos coincidíamos en la misma idea. Él votaría para proteger Jackson, porque Jesse se preocupa más por la comunidad en general, al menos por la comunidad a la que pertenece, y no tanto por la humanidad en su conjunto", dijo Druckmann. "Hay cierto solapamiento entre Jesse y Joel, porque creo que en circunstancias similares, Joel habría votado de la misma manera", agregó.

ELLIE Y SU ENCUENTRO CON LOS SERAFITAS

Una vez que se separan, Ellie se dirige al acuario. Al mismo tiempo, mientras se aproxima una tormenta, parece que el Frente de Liberación de Washington está lanzando un ataque contra los Serafitas. Ellie encuentra un pequeño bote y lo lanza al agua, pero una ola lo vuelca rápidamente, arrastrándola a ella y al bote hasta una isla cerca de la costa de Seattle. Allí, es confrontada por los Serafitas, quienes casi la ahorcan. Solo se detienen cuando suena una alarma que les avisa que están sufriendo un ataque.

"Tengo tantas preguntas, y sé que la audiencia también. Quiero asegurarles que esas preguntas son correctas y serán respondidas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo empezó esa guerra? ¿Por qué? ¿Cómo surgieron los Serafitas? ¿Quién es el profeta? ¿Qué le pasó? ¿Qué quiere Isaac? ¿Qué sucede al final del episodio 7? ¿Qué es esa explosión? ¿Qué significa todo esto? Todo quedará claro", adelantó Mazin.

ELLIE MATA A MEL Y OWEN

Ellie logra escapar y llegar al acuario y allí encuentra a Mel (Ariela Barer) y Owen (Spencer Lord). La protagonista los apunta con una pistola, exigiendo saber dónde está Abby. Ellie les pide que señalen la ubicación de Abby en un mapa, pero cuando Owen saca un arma, Ellie dispara a Mel, que está embarazada y está perdiendo mucha sangre, le ordena a Ellie que le saque al bebé. Ellie está en shock y ni siquiera puede hacer una incisión antes de que Mel deje de respirar. Owen también muere por el ataque y Jesse y Tommy encuentran a Ellie arrodillada junto al cuerpo de Mel, con el cuchillo en la mano.

Druckmann explicó que, cuando Mazin le dijo que había hecho esta secuencia aún más oscura, no podía imaginar cómo, hasta que leyó el guion. "A veces tenemos que llegar ahí, y era importante que en este momento, si estás apoyando a Ellie, te sintieras sucio, porque eso es lo que hace el daño colateral", argumentó.

"Este momento también requería que Bella mostrara y expresara un nivel muy profundo de arrepentimiento y fracaso. En este instante, donde sientes 'Dios mío, ¿cómo sigo en este viaje contigo?', creo que es importante que la gente vea que no es como si Ellie dijera 'Estoy bien, lo que sea, pasó, sigamos buscando a Abby'. Esto la rompe", explicó Mazin.

De vuelta en el teatro, Ellie y Jesse están hablando cuando escuchan un alboroto en el vestíbulo. Salen corriendo y encuentran a Abby apuntando con un arma a Tommy. Abby dispara a Jesse en la cabeza antes de dirigir su pistola hacia Ellie, quien suplica que no dispare a nadie más. La pantalla se va a negro justo cuando se escucha otro disparo, dejando al público en suspense sobre lo que sucederá a continuación.

En la escena final del episodio, Abby despierta en lo que parece ser un recinto del Frente de Liberación de Washington, y en la esquina de la pantalla aparece la frase "Seattle Día 1", indicando que están a punto de volver a narrar estos tres días, pero esta vez desde una perspectiva diferente.

"No hemos visto lo último de Kaitlyn Dever, ni lo último de Bella Ramsey, ni lo último de Isabela Merced, ni lo último de muchas otras personas que actualmente están muertas en la historia", ha adelantado Mazin.

Con Jesse muerto, la relación entre Ellie y Dina también se verá afectada. "Quiero decir, ¿cómo no iba a tener un impacto drástico, especialmente cuando él es el padre de ese bebé, pero también un amigo muy cercano, una expareja? Sí, va a significar muchísimo", dejó caer Druckman.