Bella Ramsey revela si Ellie estará en The Last of Us temporada 3 - MAX

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Ahora que la temporada 2 de The Last of Us ha llegado a su fin, muchos fans ya se preguntan qué pasará con Ellie, personaje encarnado por Bella Ramsey, especialmente tras el enorme cliffhanger con el que temminó la entrega. Catherine O'Hara reveló que Abby (Kaitlyn Dever) será la gran protagonista de la ya confirmada tercera entrega, dejando en el aire el futuro de Ellie.

En una entrevista concedida a Variety, Ramsey confirmó que sí estará en la entrega, pero que espera tener menos protagonismo que en las dos primeras temporadas. "No he visto ningún guion, pero sí, lo espero. Creo que estaré allí, pero no demasiado. Hemos tenido conversaciones al respecto. Tengo una idea general de lo que va a ser, pero no puedo contar nada", dijo.

Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, no han dado demasiados detalles, aunque han dejado claro que Ellie, Dina (Isabela Merced), Tommy (Gabriel Luna) y Jesse (Young Mazino) seguirán teniendo presencia en la trama.

"No hemos visto lo último de Kaitlyn Dever, ni de Bella Ramsey, ni de Isabela Merced... Y tampoco de muchos personajes que ya están muertos en la historia", reveló Mazin en una rueda de prensa. "Ya sea que aparezcan en pantalla o no, su presencia estará ahí a lo largo de toda la temporada", agregó por su parte Druckmann.

Esta decisión creativa sigue fielmente los eventos del videojuego The Last of Us Parte II, en el que el foco se desplaza hacia Abby como protagonista. El cambio promete ofrecer una nueva perspectiva, sin dejar de lado el legado emocional que Ellie y Joel han construido hasta ahora.

La temporada 3 de The Last of Us aún no ha comenzado su rodaje y por el momento no tiene fecha de lanzamiento. La segunda entrega contó con 7 episodios y parece ser que la próxima tanda podría ser más larga. "Creo que hay una gran posibilidad de que la temporada 3 sea más larga que la temporada 2, simplemente porque la forma en que se desarrolla su narrativa y las oportunidades que nos brinda son un poco diferentes", comentó Mazin a Collider.