Bella Ramsey (Ellie) justifica el final de The Last of Us temporada 2: "Se odia a sí misma"

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Tras los trágicos eventos del segundo episodio de la segunda temporada de The Last of Us, Ellie empezó a recorrer un oscuro camino en pos de la venganza que, si bien no ha culminado todavía, sí que ha llegado a un punto crítico con el estreno del séptimo capítulo. La misma protagonista de la ficción, Bella Ramsey ha explicado lo que significa para su personaje el final de la entrega y darse cuenta de las consecuencias de su "necesidad monomaniaca de matar a Abby".

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque las intenciones de Ellie al partir de Jackson eran claras desde un inicio: vengarse de los asesinos de Joel, pero muy especialmente de Abby, no fue hasta el quinto episodio que la joven selló su descenso a los infiernos, intercambiando el papel de víctima por el de verdugo. En el capítulo en cuestión, Ellie encontraba a Nora y empezaba a torturarla con una tubería para sonsacarle el paradero de Abby, admitiendo además ser consciente de la culpa de Joel, que masacró a los Luciérnagas para salvarla a ella.

"Obtiene algún tipo de gratificación, pero después se odia a sí misma, se odia de verdad", explicó Ramsey en declaraciones a Deadline, reflexionando sobre cómo ese momento en particular constituye "un punto de inflexión". "Creo que contribuye a esta espiral descendente de como, 'Bueno, yo soy esta persona ahora, y por lo tanto las próximas acciones que voy a tomar, eso es lo que soy'", expresó.

En todo caso, la intérprete remarcó la gran diferencia entre el ataque a Nora, que fue "deliberado" y lo sucedido en el episodio final, cuando Ellie mata a otros dos de los compañeros de Abby, Owen y Mel. "Cuando hago la cuenta atrás, como, '3,2,1,' cada número que bajo, estoy como rogándoles que hagan lo que digo para no tener que dispararles. Creo que Ellie realmente, realmente no quiere que nada de eso suceda", reflexionó la actriz. A pesar de todo, Ellie acaba matando a ambos, disparando contra Owen en cuanto este coge una pistola e hiriendo mortalmente a Mel sin pretenderlo.

Tal y como observó Ramsey, cuando Ellie ve que Mel está embarazada, enseguida piensa en Dina y "todo su viaje hasta entonces se derrumba sobre ella". Lejos de acabar así, el capítulo aún presenta otra muerte y es que Abby encuentra al grupo y dispara contra Jesse. "Está ese shock instantáneo, pero creo que una vez que empieza a procesar ese asunto - [Ellie] no es muy de procesar, para ser justos-, pero creo que realmente siente que ella es la razón de todo esto. Todas estas personas están muriendo a su alrededor, y ahora sus seres queridos, debido a su necesidad monomaníaca de matar a Abby. Creo que está empezando a darse cuenta de cómo sus acciones están afectando a toda su vida", reflexionó.

Por otro lado, la actriz apuntó cómo probablemente lo sucedido no sea suficiente para que Ellie ceje en su empeño, por muy alto que sea el coste. "Quiero decir, cuando ella viene corriendo y ve a Abby, y Abby le está apuntando con la pistola, esa escena fue tan complicada de rodar, emocionalmente, para mí, porque paso de un dolor inmediato a estar aterrorizada por Tommy a estar aterrorizada por mi propia vida, pero al mismo tiempo, esta es la persona que he estado esperando, y aquí está. Es un momento tan extraño y loco, y creo que la necesidad de venganza de Ellie no desaparece. No creo que lo haga nunca", explicó.