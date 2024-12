¿Ha revelado ya The Last of Us el final de la temporada 3?

Archivo - Tráiler de la temporada 2 The Last of Us con salto temporal y hordas de clickers

The Last of Us volverá a HBO en la primavera de 2025 con su temporada 2. Todo apunta a que la ficción contará con una tercera temporada y, aunque todavía quedan meses para ver los nuevos episodios, la serie podría haber revelado ya cómo acabará la temporada 3.

The Last of Us es una adaptación de dos videojuegos, lo que significa que existe tiene un material limitado que llevar a la pequeña pantalla. La compañía detrás de los juegos, Naughty Dog, ha anunciado este mes Intergalactic: The Heretic Prophet, un juego de ciencia ficción protagonizado por Tati Gabrielle, quien tendrá un papel en la temporada 2 de The Last of Us.

Aunque la Parte III no se ha anunciado, siempre existe la posibilidad de que Naughty Dog también esté trabajando en la continuación de The Last of Us, pero, en cualquier caso, parece que la espera para la Parte III será larga.

Con HBO trabajando para producir la temporada 3, minimizando el tiempo de espera entre la temporada 2 y la temporada 3, es muy probable que la adaptación de la serie de la Parte II concluya incluso antes del lanzamiento de Intergalactic. Este puede ser el caso incluso si HBO extiende la Parte II a una cuarta temporada. Si la Parte III no se lleva a cabo, entonces es seguro asumir que The Last of Us terminará después de la adaptación de la Parte II ante la falta de nuevo material.

Sin embargo, el hecho de que The Last of Us no tenga más material para adaptar no significa que no pueda continuar. Neil Druckmann, quien cocreó la franquicia de juegos con Bruce Straley, sigue siendo uno de los showrunners junto a Craig Mazin. Druckmann también sigue involucrado en el proceso de guion de la temporada 2 y también contará con Halley Gross, quien coescribió la Parte II con Druckmann.

Si Druckmann mantiene su participación en la ficción, tendrá la oportunidad de continuar con la historia sin un tercer juego, convirtiendo las últimas temporadas de la serie en la Parte III.

THE LAST OF US PODRÍA DAR PIE A ALGÚN SPIN-OFF

Como alternativa, The Last of Us puede continuar a través de spin-offs. El mundo de The Last of Us ofrece infinitas oportunidades para contar historias que pueden extenderse mucho más allá de las visiones de Joel y Ellie.

Como ejemplo, después de que se emitiera Long, Long Time en la primera temporada, muchos fans hablaron sobre una posible serie con Bill y Frank. Una serie con Henry y Sam también podría ser una opción viable, y lo mismo ocurre con Joel, Tommy y Tess. Incluso villanos como el grupo de David podrían dar pie a una historia interesante.

Dada la alta probabilidad de que se rueden spin-offs de The Last of Us, HBO deberá asegurarse de la calidad de estas nuevas series, de manera que puedan convencer tanto a los fans de la serie principal como de los videojuegos.

POSIBLE PARÓN ENTRE TEMPORADAS

Por último, HBO podría simplemente esperar a que se lance la Parte III del videojuego. Numerosas series han vuelto en los últimos años, como CSI, Mentes criminales, Dexter, Expediente X, Fraiser, Ley y Orden y muchas más, de tal modo que, aunque haya que esperar unos años, la ficción pueda adaptar el videojuego más adelante.

Esto le daría a Druckmann suficiente tiempo para lanzar una continuación sin la presión de publicarla lo antes posible. También permitiría a los fans de los juegos disfrutar de la Parte III, dar su opinión y que Druckmann pudiera aplicarla para hacer una adaptación aún mejor.