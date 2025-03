Pedro Pascal aborda cómo impactará el salto temporal en la temporada 2 de The Last of Us

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Last of Us llegará a Max el próximo 14 de abril, con Bella Ramsey y Pedro Pascal retomando sus roles de Ellie y Joel. El actor chileno ha abordado su potente conexión emocional con la serie y el salto temporal que experimentarán los personajes en la trama de los nuevos episodios, que celebró su premiere en el emblemático TCL Chinese Theatre de Los Ángeles.

Especialmente en lo tocante a la relación con Tommy Miller (Gabriel Luna), su hermano en la ficción. Este vínculo, según Pascal, ha ido cimentándose desde la temporada 1 de The Last of Us. "Creo que hubo un arco muy, muy bien planteado para nosotros", afirmó durante el evento con la prensa.

"Empecé la temporada con [Luna]", recordó sobre el momento en que comenzaron a rodar juntos la primera entrega de la serie. "Fue un proceso natural de hermandad y conexión mientras nos metíamos de lleno en esto. Tuvimos nuestros ensayos, la preproducción e hicimos rafting en el río", añadió.

"En el río Bow, fue genial", puntualizó Luna. Por otra parte, Pascal abordó el impacto que tendrá en los personajes el salto temporal de cinco años entre el final de la primera temporada y el inicio de la segunda.

Pascal remarcó que Joel y Tommy ya habían permanecido separados durante la temporada 1 de The Last of Us antes de reencontrarse, lo que marcó a sus personajes. El actor asegura que su relación en los nuevos capítulos de la ficción sigue desarrollándose de manera orgánica, lo que fortalece tanto su dinámica con Luna como la de sus personajes.

Distinto es el caso de Joel y Ellie. Los personajes de Pascal y Ramsey se verán arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

"Creo que fue acertado por parte de Craig [Mazin] y Neil [Druckmann] que lo primero que me tocase filmar fuese solo contigo, en un entorno íntimo", aseguró Pascal sobre la escena que comparte con Ramsey en la segunda temporada. "Hay un distanciamiento terriblemente doloroso entre ellos dos, y se percibe al interpretar la secuencia", explicó el protagonista de Los Cuatro Fantásticos.

"Pero, aun así, estábamos juntos en el set, bromeando, riendo y ese tipo de cosas. Y fue realmente reconfortante, como volver a casa", añadió.

UN PERSONAJE QUE LE AFECTA A NIVEL MENTAL

Además, admitió que el papel de Joel le afecta de una manera distinta a nivel emocional ya que tiene una "gran conexión" con él. Hasta tal punto, incluso, que le cuesta separar los sentimientos de su personaje de los suyos lo que a nivel mental, reconoció, es "poco saludable". "Me cuesta separarme de mi personaje, siento su dolor", aseguró

Por su parte, Ramsey subrayó en repetidas ocasiones su entusiasmo por regresar a la serie y reunirse con Pedro Pascal. "Es muy agradable volver a estar con Pedro esta temporada. Es una persona que me reconforta mucho. Es muy cómodo estar con él", comentó la actriz en declaraciones a CulturaOcio.com a su paso por la alfombra negra. "Fue realmente encantador volver a trabajar con él y con los nuevos miembros del reparto. Son todos brillantes y aportaron mucha frescura al set", añadió.

La temporada 2 de The Last of Us también contará en su reparto con Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramírez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Además, Catherine O'Hara también participará como actriz invitada.