El showrunner de Los Bridgerton defiende la decisión más polémica de Anthony y Kate en la temporada 2

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

La historia de amor entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley) ha sido muy alabada por los fans, que han aplaudido el que haya sido un romance que se ha cocinado a fuego lento y más en la línea de historias como la de 'Orgullo y prejuicio' de Jane Austen. Eso sí, los seguidores han echado de menos haber podido ver la boda entre el vizconde y su prometida. Chris Van Dusen, showrunner de la ficción de Netflix, es consciente de ello y ha querido explicar los motivos.

Aunque no se haya visto la boda entre Anthony y Kate, sí que es verdad que la segunda temporada mostró los preparativos para otro gran enlace, aunque fallido, el que Anthony iba a tener con Edwina (Charithra Chandran). Precisamente, Van Dusen considera que, tras caerse esta ceremonia, era complicado realizar justo otra.

"Hablando de tono, nos preguntamos cómo se compararía con la boda de Kate y Anthony. La reina Charlotte (Golda Rosheuvel) fue la que financió las nupcias de Edwina y Anthony y era evidente que no iba a hacerlo dos veces. También está el vínculo de Kate y Edwina. Su historia de amor fraternal era tan importante como la trama amorosa", señaló el productor y creativo a TV Line.

Fue en la mencionada escena de los esponsales en la que pudo verse a Kate convertida en la novia en el sueño de Anthony y fue donde Edwina se dio cuenta de la verdad y decidió cancelar el casorio. Una secuencia clave para el final de la temporada, en la que Anthony y Kate terminan profesándose amor mutuo.

Por otro lado, es de imaginar que la boda entre Anthony y Kate fue una ceremonia íntima, en la que no estuvo presente Edwina, aunque perdonase a su hermana y su recién estrenado cuñado. No obstante, no sería extraño que pudiera verse el enlace en una escena de flashback en la tercera temporada, en la que se da por hecho que este el matrimonio 'Kanthony'. Eso sí, es una incógnita si Edwina regresará.