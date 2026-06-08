La serie de Harry Potter recuperará para su temporada 2 a un personaje clave eliminado de las películas - HBO MAX Y WARNER BROS.

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

El 25 de diciembre aterrizará en HBO Max la temporada 1 de Harry Potter, con Dominic McLaughlin en el papel del mago titular. Y, antes incluso de su estreno, se ha dado a conocer que la serie recuperará para su segunda entrega a un personaje clave que fue eliminado de las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe.

Según han revelado fuentes cercanas a la producción a Deadline, Lucy Bevan y Emily Brockmann, directoras de casting de la serie, se encuentran buscando a un joven actor para interpretar a Colin Creevey en la temporada 2.

De hecho, la información destaca que la selección ya está en marcha y varios aspirantes al papel incluso habrían sido convocados para continuar con la siguiente etapa del proceso. Hugh Mitchell interpretó al joven Creevey en Harry Potter y la cámara secreta; sin embargo, no regresó en ninguna de las películas posteriores de la saga.

QUIÉN ES COLIN CREEVEY Y POR QUÉ ES IMPORTANTE EN LA SAGA DE HARRY POTTER

Colin fue un mago de la casa Gryffindor nacido de padres muggles y hermano mayor de Dennis. Creevey era un gran admirador de Harry y destacó por su afición a la fotografía durante su estancia en Hogwarts. Sin embargo, también fue un integrante activo del Ejército de Dumbledore.

Durante los acontecimientos de La cámara secreta, Colin fue petrificado por el basilisco. No obstante, pudo salvarse gracias a la poción de mandrágora preparada por la profesora Sprout, lo que le permitió recuperarse y volver a la normalidad al final del curso en Hogwarts.

Aunque el personaje no volvió a aparecer en ninguna de las películas protagonizadas por Radcliffe, Colin sí contaba con un arco narrativo mucho más desarrollado y relevante en las novelas de J. K. Rowling. Creevey participó en la batalla de Hogwarts cuando los mortífagos asaltaron el castillo, desobedeciendo la orden de la profesora Minerva McGonagall de evacuar a todos los alumnos menores de edad.

Sin embargo, en pleno transcurso de la batalla, Colin muere a manos de los mortífagos. Harry presenció cómo trasladaban su cuerpo, en una de las escenas más desgarradoras de la batalla final contra Lord Voldemort.

A partir de las siguientes entregas de la saga cinematográfica se introdujo un personaje que no existía en las novelas de Rowling sino que fue creado exclusivamente para las películas: Nigel Wolpert, ( William Melling) cuyo papel era similar al de Colin.

El hecho de que la serie de Harry Potter haya decidido introducir a Creevey en la segunda temporada encaja perfectamente con el momento de la historia en que aparece en las novelas, pero además sugiere que la ficción quiere darle una mayor relevancia a largo plazo.

De este modo, HBO podría desarrollar al personaje a lo largo de varias temporadas y preparar el terreno para que el trágico destino de Colin tenga un impacto mucho más profundo en los espectadores. La noticia sobre el proceso de casting para interpretar a Creevey llega poco después de que se diera a conocer que Gracie Cochrane no continuará interpretando a Ginny Weasley tras la temporada 1 de la serie, tal y como expresó su familia en un comunicado conjunto, "debido a circunstancias imprevistas", y será otra actriz quien encarne a la joven en la temporada 2.