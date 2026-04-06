La serie de Harry Potter recupera la escena más inquietante de Scabbers que las películas ignoraron

La serie de Harry Potter recupera la escena más perturbadora de Scabbers que las películas ignoraron - WARNER BROS.

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

El rodaje de la serie de Harry Potter continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera temporada en Navidad. Tras el primer tráiler, HBO Max ha lanzado Finding Harry: The Craft Behind the Magic, un documental de poco más de 25 minutos que aborda el proceso de producción de esta primera entrega y que, entre sus revelaciones, ha confirmado que incluirá un pasaje del primer libro que las películas dejaron fuera.

Uno de los fragmentos del especial se centra en los efectos prácticos de las criaturas de la saga y muestra varios animatrónicos, entre ellos una lechuza, una tortuga y Scabbers, la rata de Ron Weasley.

En el vídeo, se muestra una versión de Scabbers mordiendo el dedo de uno de los miembros del equipo, un detalle que parece remitir a un momento del capítulo 6 de La piedra filosofal, cuando Crabbe y Goyle, los inseparables secuaces de Draco Malfoy, intentan arrebatar a Harry y Ron sus golosinas en el tren.

En ese pasaje, Scabbers se abalanza sobre el dedo de Goyle, le clava los dientes en el nudillo y provoca que tanto él como Malfoy y Crabbe retrocedan en pleno forcejeo, antes de que la rata salga despedida contra la ventana y los tres desaparezcan de inmediato. La escena no figuró en el largometraje de 2001 dirigido por Chris Columbus, pero el material mostrado ahora por HBO apunta a que sí tendrá espacio en la serie.

La recuperación de esa secuencia también cobra un significado distinto a la luz de lo que la saga revela más adelante sobre Scabbers. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban se descubre que la supuesta mascota de Ron era en realidad Peter Pettigrew, el mago que traicionó a los padres de Harry y acabó poniéndose al servicio de Voldemort. Vista desde esa perspectiva, la agresión a Goyle adquiere una lectura curiosa, pues el personaje atacaría al hijo de una familia estrechamente ligada al círculo de los mortífagos.

LA PRIMERA TEMPORADA DE HARRY POTTER LLEGARÁ EN NAVIDAD

El reboot televisivo se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de Tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna ahora a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó Rowling con entusiasmo sobre el nuevo Trío de Oro.

Entre los adultos destacan Paapa Essiedu como Snape, John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.