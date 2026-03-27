J.K. Rowling comparte su opinión del tráiler de la serie de Harry Potter - HBO MAX/CONTACTO

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Ya ha salido a la luz el primer tráiler de la serie de Harry Potter que prepara HBO Max y cuya primera temporada aterrizará en la plataforma este diciembre, en Navidad. La entrega adaptará Harry Potter y la piedra filosofal, el primero de los libros de la saga escrita por J.K. Rowling, quien ejerce de productora ejecutiva en el proyecto y ya ha dictado sentencia sobre el adelanto.

La autora reveló su opinión en redes sociales, respondiendo a un usuario que la había etiquetado. "El tráiler del nuevo Harry Potter tiene una pinta increíble. No puedo esperar y, por lo que parece, el resto del mundo tampoco", rezaba el entusiasta mensaje del fan. "Va a ser increíble. Estoy muy contenta con el resultado", contestó Rowling.

It's going to be incredible. I'm so happy with it. — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 26, 2026

La escritora ya mostró su emoción ante la serie el año pasado. "¡He leído los dos primeros episodios de la serie de Harry Potter de HBO que está por venir y son MUY, MUY, MUY BUENOS!", expresó en su cuenta de X en junio de 2025. Un usuario le preguntó entonces a la autora si escribiría el guion de la serie, y esta contestó que no, aunque apuntó que había trabajado "estrechamente con escritores extremadamente talentosos".

Cabe recordar que la participación de Rowling en el proyecto no ha sido bien recibida por muchos dada la polémica que rodea a la creadora de Harry Potter. Esta se ha mostrado como una firme defensora de las políticas antitrans en Reino Unido, siendo tachada de tránsfoba a raíz de ciertos comentarios y siendo criticada en numerosas ocasiones por el colectivo LGBTIQ+.

REACCIONES ENCONTRADAS FRENTE AL TRÁILER DE HARRY POTTER

Por el momento, el adelanto de la serie de HBO Max ha dividido a los fans, con algunos apuntando que "no aporta nada nuevo" y es totalmente "innecesario" y otros emocionados de que sea una adaptación más fiel a los libros. En cuanto al reparto, liderado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Hermione y Ron, ha sido apoyado por muchos, si bien cierto sector del fandom ha rechazado de pleno la elección de Paapa Essiedu como Snape.

El reboot televisivo se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Francesca Gardiner es la showrunner, mientras que Mark Mylod dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.