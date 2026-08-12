La serie de Harry Potter ficha a Nicholas Hoult como profesor de Hogwarts para su temporada 2 - CONTACTO

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de la serie de Harry Potter tiene previsto comenzar su rodaje este mismo otoño, antes del estreno de la primera entrega, que llega a HBO Max el 25 de diciembre. La nueva tanda de episodios adaptará La cámara secreta, el segundo de los libros de la saga escrita por J. K. Rowling, y aparte de contar con el regreso de gran parte del elenco de la primera entrega, sumará nuevos nombres a su reparto, entre ellos, el de Nicholas Hoult.

Según informa Deadline, en la segunda temporada Hoult dará vida al profesor de defensa contra las artes oscuras Gilderoy Lockhart. En la obra de Rowling, Lockhart es un mago famoso, autor de varios libros acerca de sus encuentros con criaturas oscuras, atractivo y vanidoso (no en vano presume de haber ganado cinco veces el premio a la sonrisa más encantadora). En la saga cinematográfica, el personaje fue encarnado por Kenneth Brannagh.

Aquellos más familiarizados con la historia de Harry Potter y la cámara secreta ya saben que, pese a su inofensiva apariencia, Lockhart es todo un villano. Lejos de haber protagonizado todas las hazañas que proclamaba, se había aprovechado de los logros de otros magos y brujas a los que había borrado los recuerdos para que no le delatasen (algo que intenta con Harry y Ron en cierto momento).

NICHOLAS HOULT, DE DC A HARRY POTTER

En todo caso, no resulta difícil imaginar a Hoult en el papel de villano, ya que en 2025 interpretó al malvado Lex Luthor en Superman, un personaje al que seguirá encarnando en siguientes producciones del DCU de James Gunn y Peter Safran. Aparte de la serie de Harry Potter y Man of Tomorrow, en el horizonte del actor también se encuentran títulos como Cry to Heaven, una adaptación de una novela de Anne Rice dirigida por Tom Ford o Cómo robar un banco, de David Leitch, que llegará a los cines el próximo 13 de noviembre.

La serie de Harry Potter cuenta con Francesca Gardiner como showrunner, mientras que Mark Mylod dirige varios capítulos y ejerce como productor ejecutivo. Encabezan el reparto de la ficción Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton como Harry, Ron y Hermione, respectivamente. También forman parte del elenco John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall o Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros.