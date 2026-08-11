Una estrella de la serie de Harry Potter, contra J. K. Rowling: "La comunidad trans merece seguridad y dignidad" - HBO MAX

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

El próximo 25 de diciembre llegará a HBO Max la serie de Harry Potter, cuya primera temporada adaptará el primer libro de la saga de J. K. Rowling, que ejerce de productora ejecutiva. El proyecto se ha visto inevitablemente salpicado por la polémica que desde hace años envuelve a la autora debido a su postura sobre la comunidad trans y varios actores relacionados con la franquicia se han pronunciado al respecto, entre ellos, Bel Powley.

"Estoy totalmente en desacuerdo con las opiniones de J. K. Rowling sobre el género", ha expresado la actriz que encarnará a la tía Petunia en la ficción de HBO Max, en una entrevista concedida a The Telegraph. "Creo que la comunidad trans merece seguridad, dignidad, respeto y una aceptación total", señaló.

"Pero me encanta Harry Potter. Crecí leyendo esos libros. Formo parte de esa primera generación de lectores y, repito, me encanta la magia y lo misterioso", añadió la intérprete.

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Powley no ha sido la única de entre el elenco de la serie en dar su opinión sobre la controversia que envuelve a Rowling, pues Jon Lithgow ha abordado el asunto en más de una ocasión. "Me tomo este tema y esta cuestión muy en serio. J. K. Rowling ha creado un canon increíble para los jóvenes, literatura infantil que ha calado en la conciencia de la sociedad", explicó el actor a Variety en su paso por el Festival de Cine de Róterdam.

El intérprete que dará vida a Dumbledore describió entonces la saga como una historia sobre "el mal contra el bien" y "la bondad contra la crueldad" y señaló lo "irónico" e "inexplicable" que resultaban por tanto las opiniones de la autora.

Posteriormente, en declaraciones a The New Yorker Radio Hour, Lithgow recordó que le instaron a que se "retirara" del proyecto, pero "las razones para hacerlo eran mucho, mucho más poderosas que las razones para protestar contra lo que Rowling ha hecho y dicho". "No estoy de acuerdo con gran parte de ello; creo que gran parte se ha tergiversado y malinterpretado, y ella se ha empeñado en ello a costa de sí misma", expuso.