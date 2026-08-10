HBO cambia un aspecto clave de la serie de Harry Potter tras las críticas de los fans - HBO MAX

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, con Dominic McLaughlin como el joven mago, se estrenará en HBO Max el 25 de diciembre. Entretanto, y ante el descontento inicial de los fans de la obra de J. K. Rowling tras el primer tráiler de la ficción, HBO ha corregido la calidad, el color y la luminosidad de las escenas.

Cuando HBO lanzó el primer teaser de la serie de Harry Potter, muchos incondicionales criticaron su estética oscura y apagada, muy alejada de la cálida fotografía de la película de 2001. Todo apunta a que esas reacciones han provocado un cambio de rumbo, ya que el nuevo avance, The Best Is Yet to Come, emitido antes del séptimo episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón, muestra una corrección de color más luminosa y cálida en casi todas las escenas ya vistas.

Uno de los ejemplos más claros es la escena de Harry, Ron (Alastair Stout) y Hermione (Arabella Stanton) en Hogwarts. En el teaser original, el trío de aprendices de mago aparecía prácticamente envuelto en sombras, mientras que el nuevo avance ilumina la secuencia y permite apreciar con mayor nitidez tanto a los personajes como la escalinata y las banderas del castillo.

¡LE CORRIGEN EL COLOR! 🌈 Los nuevos avances de la serie de HARRY POTTER muestran una corrección de color respecto al primer tráiler, el cual fue duramente criticado por los fans en redes sociales por tener una imagen demasiado gris, oscura y poco iluminada.



La serie que… pic.twitter.com/WUtVXajEcx — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) August 4, 2026

Algo similar ocurre en la escena del Gran Comedor, donde los nuevos alumnos de primer curso se preparan para la Ceremonia de Selección. La iluminación es ahora mucho más intensa, lo que permite apreciar mejor los detalles del escenario.

Otros ajustes pueden apreciarse en las escenas de Snape (Paapa Essiedu) y Dumbledore (John Lithgow). En el caso del profesor de Pociones, la iluminación de la secuencia, marcada por la luz de las varitas, presenta ahora un mayor contraste y tonos más cálidos. La secuencia de Dumbledore, que ya era una de las más luminosas del primer adelanto, también ha sido retocada para mantener la nueva estética visual del avance, y lo mismo sucede con otros personajes, como la profesora Minerva McGonagall (Janet McTeer).

OTROS CAMBIOS MÁS SUTILES EN LAS IMÁGENES

Aunque los cambios son más sutiles en otros planos, la escena de Harry en clase deja atrás la imagen más oscura del primer avance para dar paso a una iluminación más cálida. Lo mismo ocurre con su entrada al campo de Quidditch, donde el uniforme y el entorno presentan colores más vivos.

En todo caso, estos cambios no implican que HBO Max haya vuelto a rodar las escenas. Se trata únicamente de un retoque en la posproducción mediante una nueva corrección de color.

HBO released an updated trailer the left is the one from August and the right is the original from March. The left is more saturated causing the colors to pop off. The Digest likes this update as it feels more magical. The first book/movie was all about how wide eyed Harry felt.… pic.twitter.com/lc1DhxDib1 — Diagon Alley Digest (@Diagon_Digest) August 6, 2026

La plataforma ya había asegurado que su objetivo era ofrecer un Hogwarts con una atmósfera más mágica, algo que muchos espectadores consideraban que el adelanto, con su estética oscura, no conseguía transmitir.

De hecho, estos retoques de imagen evidencian que HBO Max ha tomado nota de las críticas de los espectadores.