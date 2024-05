X-Men 97 confirma la conexión del final de temporada ¡con Star Trek!

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

X-Men 97 se ha convertido ya en una de las series más aclamadas de todo Marvel Studios. El proyecto de animación se encamina al desenlace de su primera temporada con una situación crítica para todos sus protagonistas. Los fans están deseosos por saber cómo acabará todo y el showrunner Beau DeMayo ha desvelado una inesperada pista.

A través de su cuenta de X (Twitter), el creativo -despedido de Marvel pero aun así muy involucrado en la temporada semana tras semana- ha publicado una imagen que ha sorprendido a propios y extraños.

Se trata de un fotograma del episodio 18 de la quinta temporada de Star Trek: La nueva generación, titulado Causa y Efecto. "Aquí va algo de tarea acreditada extra para el episodio de la próxima semana", sugiere DeMayo.

Here’s some extra credit homework for next week’s episode #xmen97 #startrek pic.twitter.com/JeWE8v4aOE