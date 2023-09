¿Dónde encaja Gen V en el timeline de The Boys?

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Gen V, el primer spin-off en imagen de la exitosa franquicia de The Boys, llegará a Prime Video el próximo 29 de septiembre. Y a pocos días de su estreno, Amazon ha aclarado en qué momento de la trama de The Boys se sitúa la nueva serie.

En una publicación realizada en las redes sociales oficiales de The Boys, la serie ha confirmado en qué momento de la línea temporal se desarrollaran los acontecimientos de la producción que ampliará el universo creado por Garth Ennis.

"Puestos a aclarar la línea de tiempo, la Generación V tiene lugar entre la temporada 3 y la temporada 4. Así que todos los chicos de la Universidad Godolkin vieron a Patriota reventar la cabeza de un tío con su láser entre aplausos", afirma el tuit refiriéndose a la escena final que cerró la última temporada.

