Sadie Sink, pesimista tras el final de Stranger Things: "Está muerta"

El final de Stranger Things ha dividido a los fans y no solo porque haya algunos que no se lo acaben de creer (y se agarren a la rocambolesca teoría del Conformity Gate, según la cual Netflix estrenó un desenlace falso) sino porque deja una importante cuestión en el aire: el destino de Once. Un misterio sobre el que todo el mundo, incluso los propios actores, tiene su propia opinión y, en el caso Sadie Sink, su visión no es nada optimista.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"¿Qué pienso? Pienso que está muerta", apuntó Sink en su reciente aparición en The Tonight Show, refiriéndose al personaje de Millie Bobby Brown. "¿Es eso una opinión controvertida o algo así?", añadió.

Cabe recordar que en el último episodio de la ficción, Once se sacrificaba en el Mundo del Revés, que colapsaba con ella dentro, impidiendo así que en el futuro nadie pudiese usar su sangre para seguir experimentando con niños. A pesar de esto, en el epílogo, Mike juega con sus amigos una última campaña de Dragones y Mazmorras en la que expone cóo que ella pudo haber sobrevivido. Una teoría que, según ya explicaron los hermanos Duffer, deja en manos del espectador qué creer, si ver el final de forma optimista como Mike... o de forma pesimista como parece lo hace Sink.

"La historia de Mike es solo una última historia, y luego se despiden de su infancia. Es una historia final, y eso es todo. Es solo una forma de afrontarlo. Tiene más fuerza [así], ¿no?", argumentó la actriz que encarna a Max.

También Gaten Matarazzo, el intérprete que da vida a Dustin, tiene su propia visión del final, si bien expresó su deseo de guardársela para sí. "No sé si otros lo dirán, pero creo que lo que funcione para ti y haga que la serie termine mejor para ti es lo correcto. Tienes derecho a debatirlo, pero lo que tú quieras que sea para ti está bien", expuso en declaraciones a Variety.

En todo caso, el actor sí señaló que "lo trágico del final de la historia de Once es que la normalidad nunca estaría garantizada para las personas que ama si ella estuviera allí. Ella no lo consideraba justo, y creo que fue una decisión maravillosa terminar su historia de la forma en que lo hicieron".

Aunque el final está diseñado a propósito para dejar que sea el espectador quien decida si Once sigue viva o no, tanto los creadores de la serie como Brown lo tienen claro, pero tampoco planean compartirlo. Lo que sí revelaron es que la ausencia del personaje en esa última escena estaba planeada desde el principio.

"Once nunca iba a estar allí. Fue al principio del proceso de escritura de esta temporada cuando descubrimos exactamente cómo contar esa historia y llegamos al momento 'Elijo creer'. Y una vez que llegamos a 'Elijo creer', todo se despejó. Eso fue en las primeras semanas de la sala de guionistas, porque empezamos por el final, por la escena del sótano, y queríamos asegurarnos de llegar a un punto en el que sintiéramos que era el final adecuado para la serie. Y luego construimos la temporada hasta ese momento", explicó Ross Duffer en una entrevista concedida al medio estadounidense.