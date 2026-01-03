Los Duffer, creadores de Stranger Things, responden a las dos grandes críticas de la batalla final contra Vecna - NATFLIX

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

El episodio final de Stranger Things ya está disponible en Netflix, y no han tardado en proliferar en redes sociales las críticas a la coherencia de dos decisiones narrativas muy concretas en la batalla final contra Vecna. Ante el debate generado, Matt Duffer, cocreador de la ficción junto a su hermano Ross, ha justificado por qué ambas ideas sí que encajan dentro de la lógica interna de la historia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La primera crítica gira en torno a la lógica interna del Mundo del Revés y de El Abismo, el escenario de la ofensiva final en el que el Azotamentes se manifiesta como una amenaza de escala descomunal antes del asalto contra Vecna. Si la mente colmena dispone de múltiples criaturas subordinadas como demogorgons, demoperros y demomurciélagos, ¿por qué los protagonistas no se topan con un enjambre defendiendo la zona?

"Principalmente es que Vecna no esperaba este ataque sorpresa en su propio territorio. Ni en un millón de años podría imaginarlo. Están por ahí en alguna parte", explica Matt Duffer en una entrevista con The Wrap, donde revela que aún así "hablamos de tener una batalla con demos encima de la batalla contra el Azotamentes", pero que pensaron que "para qué necesita Vecna los demos si el Azotamentes es esta cosa gigantesca y puede atacarlos". "No necesita a su pequeño ejército de hormigas para atacar; va a ocuparse él mismo", añade el showrunner de Stranger Things.

Aunque Duffer explica que "en algún momento pensamos que los personajes se encontrarían con un campo gigante de huevos de 'demos' al estilo Aliens", otro de los aspectos que los motivó a no incluir un ejército de criaturas del Abismo fue "la fatiga" en lo referido a ellas: "Hicimos todo lo que queríamos con ellos en el 5x04 y queríamos centrarnos en Vecna y el Azotamentes, que ha estado ausente esta temporada".

Duffer también ha asegurado que el Abismo no se plantea como un lugar poblado por comunidades de monstruos, sino como un "planeta gigantesco y desolado", en el que las criaturas no viven apiñadas alrededor de un punto concreto. De hecho, el artífice de Stranger Things ha defendido que en las imágenes del destierro de Henry Creel / Uno en la cuarta temporada se ve que la presencia de estas criaturas es puntual y dispersa.

WILL Y LA MENTE COLMENA

El segundo reproche se apoya en un antecedente muy asentado. Will ha sido, durante varias temporadas, el espía del Azotamentes, y ese vínculo con la mente colmena enemiga llegaba a lo sensorial como se ha subrayado con posesiones, fiebres, visiones y dolores simultáneos cuando se dañaba a las criaturas. Por ello, el público ha hecho especial mención a la falta de reacción de Will cuando atacan y destruyen a Vecna y al Azotamentes.

"Bueno, no le mostramos cuando se está atacando al Azotamentes. Cuando le cortan la cabeza [a Vecna], en ese momento el Azotamentes ya está muerto y, por tanto, en ese punto se ha cortado la conexión entre él y Vecna", desvela Matt Duffer en una entrevista con Collider, donde detalla que "queríamos centrarnos en la batalla final con nuestros héroes" después de haber dedicado buena parte de la serie a la conexión de Will con el Mundo del Revés.